Sever Kosova na udaru Prištine: Režija da se proglasi „agresija Srbije“

Slanje specijanih albanskih jedinica na sever Kosova, bez vidnog povoda, pokazna je vežba Prištine koja želi da isprovocira Srbiju na ozbiljan sukob.

Priština kao da samo traži povod da isprovocira incident. Specijalne jedinice Rosu uputile su se na sever Kosova, a ova odluka je doneta pošto je srpskom ministru odbrane Aleksandru Vulinu zabranjeno da prisustvuje obeležavanju Vidovdana na Gazimestanu.

Ovo je potvrđeno i iz kabineta ministra spoljnih polova Kosova Badžeta Pacolija, iako nije naveden razlog ni zašto je Vulinu zabranjen ulaz na Kosovo ni zbog čega je potrebno slanje do zuba naoružanih specijalaca u deo južne pokrajine Srbije, gde je većinsko stanovništvo srpsko.

Dakle, opipljiv povod ne postoji, pa samo može da se spekuliše šta je u pitanju: namera Prištine da trajno instalira prisustvo svojih specijalaca u najvećoj srpskoj enklavi ili opet samo da provocira. Obaveštajno-bezbednosni stručnjak i potpukovnik KOS-a u penziji Ljuban Karan smatra da je u pitanju ovo drugo.

„Ovo je direktna provokacija, pošto je Srbija upozorena da ne sme ni da pomisli da upotrebi vojne snage u zaštitu srpskog naroda. Predsednik Srbije je energičan u tome da novog egzodusa neće biti i da će se srpske snage sigurno uključiti u zaštitu srpskog korpusa ako bude ugrožen, ali već se priprema situacija da se takva intervencija na Zapadu protumači kao agresija Srbije“, navodi naš sagovornik.

Po njegovom viđenju, sve ovo je u kontekstu političko-vojnog pritiska na Srbiju, i sve je još u fazi pripreme nekog oružanog rešenja, od strane drugih, a ne Srbije.

„Oružane akcije se pripremaju tajno, a aktiviraju se kada se najmanje očekuje. Međutim da bi došlo do aktiviranje vojnog rešenja problema potreban je povod, a ove trenutne provokacije su upravo u funkciji provociranja povoda. Naravno, povod može i da se inscenira, ali za Prištinu je bolje ako Srbija nasedne na te provokacije i sama povuče neke poteze koji se mogu protumačiti kao agresivni. Zato mislim da je sve što se dešava u poslednje vreme, uključujući i ovo danas, plan da se Srbija isprovocira. Kako vidimo, to se prenelo i tamo gde ne bi smelo, kao što su sportski tereni, evropska i svetska scena… Sve je to direktna provokacija, a najgore je što na kraju Srbija bude krivac“, objašnjava penzionisani operativac KOS-a.

Potpukovnik Karan smatra da za ovakve provokacije stvarno treba imati „debele živce“ da bi se istrpele i da se ne napravi potez koji Prištini odgovara.

„Ako bi Srbi povlačili slične poteze, to bi bilo protumačeno kao teška provokacija i agresija prema albanskom korpusu. Dok ono što Albanci rade Srbima niko ne primećuje“, konstatuje on.

Zapad se, dodaje naš sagovornik, „pravi blesav“ ili nalazi opravdanje za ovakve postupke Kosova navodeći da mi Srbi preterujemo u zaključcima o tome šta se dešava na terenu.

(Sputnjik)