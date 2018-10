Sijarto: Da Srbija do decembra otvori sva poglavlja s EU za koja je spremna

Madjarska poziva Srbiju da u decembru otvori sva poglavlja za pristupanje EU za koje je tehnički spremna, rekao je madjarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto danas u Beogradu posle sastanka sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović.

Sijarto je rekao da mu je ministarka prenela da je beogradska vlada spremna da otvori sedam novih poglavlja i da je on pozvao Beograd da otvori svih sedam poglavlja u decembru na medjuvladinoj konferenciji, prenela je madjarska agencija MTI.

To bi značilo da bi do kraja godine Srbija otvorila 21 poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU, rekao je on.

Budimpešta se nada da će Srbija moći da otvori preostalih 14 poglavlja za vreme rumunskog predsedavanja, odnosno u prvoj polovini iduće godine, rekao je Sijarto i ukzao da posle austrijskog šestomesečnog predsedavanja Evropskom unijom koje se završava u decembru preuzima Rumunija, zemlja koja se takodje zalaže za proširenje.

Joksimović je rekla da je realno očekivati da do kraja godine Srbija otvori tri ili četiri poglavlja imajuči u vidu sadašnju atmosferu u Evropskoj uniji, koja nije naklonjena politici proširenja. Ona se zahvalila madjarskom ministru na podršci koju njegova zemlja pruža Srbiji na putu ka EU.

(Beta)