Sijarto: Zašto je sporan Južni tok?

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto je izjavio danas u Beogradu da ne vidi razlog zašto ne bi mogao da se gradi ‘južni tok’ odnosno da se nastavi Turski tok prema Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj i zašto trpi velike napade od EU, kada postoji bliska saradnja Rusije i zemalja Zapadne Evrope.

„Šta je sporno sa Južnim tokom, da nije možda to što u Severnom toku učestvuju jake evropske zemlje i njihove kompanije dok u ‘južnom’ učestvuju one manje. To ne znači da Evropska komisija prema zemljama Centralne i Istočne Evrope treba da ima drugačiji pristup“, poručio je Sijarto na međunarodnoj konferenciji za energetsku bezbednost Evroazije, u Domu Narodne skupštine.

Ukazao je na značaj izgradnje gasovoda koji bi povezao Tursku, Bugarsku, Srbiju i Mađarsku dodajući da ti projekti trpe velike napade od zemalja Zapadne Evrope.

Zapitao je kako je moguć Severni tok 2 između Rusije i zemalja Zapadne Evrope i zašto onda ne bi bio moguć Južni tok.

Sijarto je podsetio da se zemlje Centralne i Istočne Evrope često optužuju za saradnju sa Rusijom i dodao da su na nedavnoj konferenciji o enegetici u Rusiji učestovale najveće četiri energetske kompanije iz Evrope i da njih niko nije optužio za saradnju sa Rusijom.

„Kada se pogleda ispod površine, postoji bliska saradnja između Rusije i zemalja Zapadne Evrope, ne samo u energetskom smislu nego i šire“.

Sijato je, takođe, rekao da zemlje Centralne i Istočne Evrope treba da se drže četiri principa, a to su da o enegetskoj bezbednosti odluke donose same u skladu sa svojim interesima, da podignu glas protiv duplih standarda koje nameće EU, da same nalaze enegetske ‘miksove’, kao i da je za te zemlje evroazijska saradnja obavezna.

Dodao je da su zemlje Centralne i Istočne Evrope u istoriji uvek trpele i bili gubi gubitnici zbog sukoba Istoka i Zapada, kao i da u budućnosti to više ne sme da dozvole.

(Tanjug)