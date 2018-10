Sijarto: Zašto je sporna južna gasna ruta?

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto je izjavio danas da ne vidi razlog zašto ne bi mogla da se gradi južna gasna ruta, odnosno da se nastavi Turski tok prema Bugarskoj, Srbiji i Mađarskoj i zašto ta trasa trpi velike napade od EU, kada postoji bliska saradnja Rusije i zemalja Zapadne Evrope.

Sijarto je zapitao kako je moguć Severni tok 2 između Rusije i zemalja Zapadne Evrope i zašto onda ne bi bila moguća južna gasna ruta.

„Ako Evropska komisija nema ništa protiv Svernog toka, u čemu je problem sa novom južnom rutom za isporuku gas. Ako pogledamo ta dva projekta, tu nema razlike, samo je razlika u tome što u Severnom toku 2 učestvuju jake zapadnoevropske energetske kompanije, dok u južnoj ruti one manje iz Centralne Evrope“, rekao je Sijarto na međunarodnoj konferenciji za energetsku bezbednost Evroazije.

On je istakao da to ne znači da Evropska komisija prema zemljama Centralne i Istočne Evrope treba da ima drugačiji pristup.

Sijarto je podsetio da Gasprom gradi dva kraka Turskog toka, jedna za snabdevanje Turske i izrazio nadu da će drugi snabdevati potrošače Zapadnog Balkana i Centralne Evrope.

„To znači da bi trasa gasovoda išla od Turske do Bugarske i Srbije, a zatim i Mađarske, odakle bi se gas isporučivao ili za Slovačku ili za Astriju. Taj projekat je napadnut. Kad god je moguće takvi projekti u Centralnoj Evropi se napadaju, što pokazuje da postoje dupli standardi i licemerje“, naglasio je Sijarto.

Rekao je da se zemlje Centralne i Istočne Evrope često optužuju za saradnju sa Rusijom i dodao da su na nedavnoj konferenciji o enegetici u Rusiji učestovale najveće četiri energetske kompanije iz Evrope i da njih niko nije optužio za saradnju sa Rusijom.

On je naglaiso da postoji bliska saradnja između Rusije i zemalja Zapadne Evrope, ne samo u energetskom smislu nego i šire.

Sijato je, takođe, rekao da zemlje Centralne i Istočne Evrope treba da se drže četiri principa, a to su da o enegetskoj bezbednosti odluke donose same u skladu sa svojim interesima, da podignu glas protiv duplih standarda koje nameće EU, da same nalaze enegetske ‘miksove’, kao i da je za te zemlje evroazijska saradnja obavezna.

Dodao je da su zemlje Centralne i Istočne Evrope u istoriji uvek trpele i bili gubi gubitnici zbog sukoba Istoka i Zapada, kao i da u budućnosti to više ne sme da dozvole.

Sijato je rekao u izjavi novinarima da je našem regionu potrebna diverzifikacija izvora energije, nove investicije u rute za snabdevanje gasom.

Kaže da je interes Mađarske da kupuje gas i sa južne rute, kao da tu postoje tri moguća scenarija, od kojih je najizgledniji da Mađarska kupuje gas preko Srbije i Bugarske.

„Spremni smo da uložimo do 50 miliona evra u taj projekat kako bi dobijali šest do osam milijardi kubika gasa godišnje iz Srbije. Očekujem od Evropske komisije da pomogne taj projekat zato što će i Zapadna Evropa dobiti veliki gasovod. Mi u Centralnoj Evropi zahtevamo ravnopravne uslove i sličan pristup od EK i želimo da Brislel pomogne““, poručio je Sijarto.

(Tanjug)