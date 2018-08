Simić: Izjava albanskog ministra ugrožava mir

KOSOVSKA MITROVICA – Poslanik Srpske liste Igor Simić rekao je danas da je izjava albanskog ministra dijaspore Pandelija Majkoa, da će od prvog januara biti otvorene granice između Albanije i Kosova, neodgovorna i da ugrožava mir na ovim prostorima.

Simić je u izjavi novinarima kazao da se mir ugrožava i ćutanjem međunarodne zajednice.

„Međunarodna zajednica ćutke posmatra kako se takvim zapaljivim izjavama ugrožava mir i stabilnost, sve ono za šta se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska lista i direktor vladine Kancelarije za KiM Marko Đurić, borimo na prostoru Kosova i Metohije“, kazao je Simić.

On je istakao da je to sa druge strane i odgovor za one koji kažu da je potrebno zadržati zamrznuti konflikt.

„Evo šta se dešava: mi ćemo da nabijamo glavu u pesak i oni očekuju da će Albanci da budu mirni, da ćute i ne rade ništa, ali ne, oni već najavljuju kako će ukidati nekakve granice“, naveo je Simić i podsetio da se tu radi o granici između Srbije i Albanije.

Istakao je da je Srbiji potrebno održivo rešenje za KiM, koje će, kaže, sprečiti stvaranje „velike Albanije“.

„Svi oni koji su protiv rešavanja i protiv dogovora su oni koji u stvari zagovaraju da se ovakve stvari dešavaju, da Albanci nastave sa ispunjavanjem pretnji, a jedna od tih pretnji jeste i stvaranje velike Albanije“, zaključio je Simić.

