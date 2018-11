Simić: Neko je odlučio da kažnjava Srbe na KiM

BEOGRAD – Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da će najnoviji potez Prištine nesumnjivo cilja na to da oteža život svih na Kosovu i Metohiji, a posebno Srba i to do nivoa da moraju da napuste KiM, kao i da svi jednostrani potezi Prištine za posledicu imaju direktno ugrožavanje mira i normalnog života.

“Ukoliko od danas hleb bude 100 odsto skuplji, brašno, zejtin, mleko, životne namirnice, ljudima se ođednom život menja na gore, jednom političkom odlukom koja je nesumjivno može da da dovede do iseljavanja Srba sa KiM i, na taj način, direktno ugrozi mir”, rekao je Simić za TV Pink.

Kako je rekao, ljudi će progovoriti “iz stomaka”.

“Kada je neko gladan, kada nekome udarate na golu egzistenciju, na decu, podižete cene… Iznuđen potez naroda je nešto što nas plšsi u ovom trenutku i nešto što mi, kao politički predstavnici, nećemo moći da kontrolišemo”, upozorio je Simić.

Srpska lista će, podvlači, biti uz svoj narod, jer će ovakvi potezi Prištine otežati živoit Srba do nivoa da moraju da napuste te prostore.

On je naglasio da odluka o novom povećanju taksi apsolutno nije ekonomska, već politička i ima politički cilj.

“Da li je revanš za poraz u Interpolu ili na nešto drugo što je urađeno u prethodnih nekoliko dana na međunardonoj sceni, zbog podignutog ugleda Srbije…ali, činjenica je da je neko u Prištini odlučio da kažnjava Srbe na KiM donoseći ovakve odluke sa političkom, a ne ekonomnskom pozadinom”, podvukao je on Simić.

Prema njegovim rečima, pokazuje se na terenu da se ne može verovati u ono što je Priština potpisala, bilo da je reč o CEFTA sporazumu, od pre 12 godina ili o bilo kojim garancijama za normalan život za Srbe i sve građane KiM.

Simić je naveo i da je iznenađen što međunarodna zajednica blago prelazi preko svih jednostranih poteza Prištine, jer one za posledicu imaju direktno ugrožavanje mira i normalnog života.

“Zašto ćute, zašto ne reaguju i ne pozovu Prištinu da prestanu sa jednostranim potezima. To je nešto na šta oni moraju da odgovore”, rekao je Simić.

On je pozvao Vladu Srbije i predsednika Aleksandra Vučića da reaguju i pokušaju kod predstavnika međunarodne zajednice da se ova odluka Prištine stavi van snage, jer može da ima katastrofalne posledice.

(Tanjug)