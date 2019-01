Simić: Srbi na KiM sa zebnjom dočekali Novu godinu

BEOGRAD – Srbi na Kosovu i Metohiji su, kada je ceo svet slavio, sa zebnjom dočekali Novu godinu ne znajući šta će im se dešavati u 2019. godini, izjavio je danas potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

„Totalna blokada distrubucija proizvoda iz centralne Srbije svima na KiM, a posebno Srbima, naročito ako znamo da 95 odsto onog što Srbi potroše na KiM dolazi iz centralne Srbije, stvara tenzije i zabrinutost šta donosi budućnost“, rekao je Simić za TV Pink.

On je dodao da kosovski Albanci daju izjave kako žele mir i kompromis u dijalogu Beograda i Prištine, ali da, s druge strane, uvode takse, vrše protivpravno hapšenje Srba i donose zakone o formiranju vojske Kosova.

Kako je rekao, Priština se ponaša kao razmaženo derište kojem je sve dozvoljeno od strane zapadnih mentora.

Simić ističe da cenu skupljih proizvoda svakako plaćaju i Albanci, ali da to neće biti dovoljan razlog da izađu na ulicu i protestuju protiv takvih igara.

„Prišitna šalje poruku Srbima na KiM – evo šta možemo da uradimo“, naveo je Simić.

Dodaje da za sada ima dovoljno namirnica i lekova za normalan život zahvaljujući podršci države i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i kreativnosti srpskog naroda.

Simić je rekao da je situacija nešto teža južno od Ibra i pohvalio solidarnost srpskog naroda.

Prema njegovim rečima, ne stvaraju se nikakve zalihe, a srpski privrednici na KiM su pokazali da su u službi naroda, jer ne podižu cene, iako za to imaju ekonomsko opravdanje.

„Kosovski zvaničnici su shvatili da pored ovako jake i u međunarodnoj zajednici poštovane Srbije ne mogu da dobiju međunarodni subjektivitet svoje državnosti niti članstvo u međunarodnim organizacjiima i zato su doneli plan da na lokalnom nivolu demonstriraju kako su oni nekakva država koja može da se obračuna sa svima, kako sa Srbijom i Srbima koji ovde žive“, rekao je Simić.

Prema njegovim rečima, to što Albanci govore o brisanju granica između Kosova i Albanije pokazuje zašto su Srbi na KiM i Vučić za kompromis.

„Albanci najavljuju da će potpuno ukinuti granicu i stvoriti veliku Albaniju i međunarodna zajednica na to ne reaguje, što pokazuje licemerje i dvostruke aršine“, rekao je Simić.

On je upitao šta bi se desilo da su to uradili Republika Srpska i Srbija i ocenio da bi se predstavnici međunarodne zajednice sjatili sa svih strana da bi ukazali na štetnost te odluke.

„U ovom slučaju to prolazi bez ikakave osude. Nema nijedne osude u kojoj se direktno govori o kršenju svih međunarodnih i drugih akata. Sa ovim odlukama to stvara strah, naši dedovi se još sećaju Drugog svetskog rata i velike Albanije i to izaziva zabrinutnost među Srbma na KiM“, dodao je Simić.

(Tanjug)