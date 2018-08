Simić: Srbi na severu KiM neće povlačiti jednostrane poteze

KOSOVSKA MITROVICA – Potpredsednik Srpske liste Igor Simić poručio je danas da Srbi sa severa Kosova i Metohije, iako osećaju nelagodnost zbog neodgovornih izjava pojedinaca, neće povlačiti jednostrane poteze, koji bi mogli biti povod za reakciju Prištine ili međunarodne zajednice.

Simić je, u izjavi Tanjugu, ukazao da je pismo predsednika Srbije Aleksandra Vučića donelo olakšanje za sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, posebno na severu pokrajine.

„Te poruke, koje je predsednik izneo u pismu, za nas su vrlo značajne, to da Srbija neće dozvoliti da se bilo šta loše desi Srbima i neće posmatrati da bilo ko koristi nasilje za sticanje političkih poena“, naglasio je on.

Simić je kazao da su predstavnici Srba u stalnom kontaktu sa predstavnicima drzave Srbije i da može u ovom trenutku reći da Srpska lista, srpski narod na KiM neće povlačiti nijedan potez koji bi Albancima, ali i međuanrodnoj zajednici dao povod za nekakvu reakciju.

„Ono što sada možemo da vidimo na terenu je situacija koju su stvorili pojedinci svojim izjavama, manjinski predstavnici srpskog naroda i određeni crkveni predstavnici. Oni su svojim neodgovornim izjavama dali povod i alibi Albancima da juče zveckaju oklopnim vozilima oko severu Kosova i Metohije. To je nešto što nije dobro i što potvrđuje još jednom koliko je potrebno da što pre pronađemo rešenje koje će uvažiti interese i Srbije i srpskog naroda u celini“, objasnio je on.

Upitan za stanje oko Gazivoda i prisustva Kfor-a oko jezera i hidroelektrane Simić je izrazio nadu da neće doći ni do kakve akcije.

„Kfor ima jasan mandat dat Rezolucijom 1244, a to je da očuva mir i bezbednost svih građana na prostoru KiM. Oni su u redovnom kontaktu sa predstavnicima Vojske Srbije, tako da se nadam da neće doći do nekakve akcije“, naglasio je on.

Simić je ponovio da Srbi neće preduzeti akciju koja bi dala povod za bilo kakve intervencije Prištine i međunarodnih predstavnika.

„A, s druge strane, čak i ako do toga, ne daj Bože, dođe mi ćemo se ponašati mirno, civilizovano i dostojanstveno, kao što je predsednik Vučić zahtevao od nas“, podvukao je on.

Upitan za spekulacije o podeli KiM, Simić je poručio da su to spekulacije koje dolaze iz Prištine.

„Ne želim da ih komentarišem. Potrebno je doneti rešenje, postići kompromis. Kompromis nije da Beograd mora da prizna jednostranu proglašenu nezavisnost. Kompromis znači uvažiti interes obe strane, i da obe strane budu po malo zadovoljne i po malo nezadovoljne“, ukazao je Simić.

Na pitanje da li će Priština ispuniti svoje obaveze u vezi Zajednice srpskih opština, za šta ističe danas rok, on je rekao da realno ne očekuje ništa.

„Jedno je što govore u medijima, a drugo su aktivnosti na terenu. Da su hteli da ispune taj dogovor, imali su pet i po godina da to urade“, uveren je on.

Simić odbacuje i spekulacije da bi Srbi na severu mogli preduzeti jednostrane korake zbog nepoštovanja dogovora oko ZSO.

„Mi nećemo povući nijedan potez koji će dati povod Albancima i Prištini, međunarodnim predstavnicima da koriste nasilje protiv Srba na severu Kosova i Metohije. Mi ćemo biti u dosluhu sa svojom državom Srbijom. Nećemo uraditi bilo šta što bi se moglo protumačiti kao jednostran potez Srba na KiM“, zaključio je on.

(Tanjug)