Skat: Odluka Interpola razočaravajuća, cenim borbu Srbije

BEOGRAD – Američki ambasador u Srbiji Kajl Skat izjavio je danas da je za SAD razočaravajuća odluka Interpola da Kosovo ne postane član te oganizacije, ali je dodao da je diplomatija u međunarodnim organizacijama bitka među raznim pogledima i da se Srbija borila za svoj pogled, što on ceni.

„To je razočaravajuće za nas, ali to je odluka Interpola“, rekao je Skat novinarima u Beogradu, komentarišući odluku Generalne skupštine te organizacije.

„Koliko sam razumeo, više zemalja je glasalo za Kosovo, nego protiv, ali zbog pravila Interpola to nije prihvaćeno. To znači da će biti još teže za Kosovo da vidi liste Interpola, već će to moći preko UNMIK-a“, rekao je Skat.

Komentarišući saopštenje Ambasade SAD u Prištini, da je odluka plod kampanje pritiska Srbije, Skat kaže da je diplomatija u međunarodnim organizacijama uvek bitka među različitim pogledima.

„Srbija ima svoj pogled, borila se za svoj pogled i to cenim“, rekao je Skat.

(Tanjug)