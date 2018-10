Skat: Optimističan sam kuda ide region ZB

BEOGRAD – Američki ambasador Kajl Skat izjavio je večeras da je optimističan kada je reč o pravcu kojim region Zapadnog Balkana ide, da SAD snažno podržavaju proširenje EU na region, a da teški koraci u reformama zahtevaju više hrabrosti i opredeljenosti lidera, ali i građana.

Skat je učestvovao na panelu „Balkan 360: procena nemačkog i američkog angažmana na Zapadnom Balkanu“ u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma čiji je Tanjug medijski partner, a na kojem je govorio i nemački ambasdor Tomas Šib.

„SAD su poslednje dve decenije konzistentne, od pada Miloševića, insistirajući u regionu na pomirenju – i to da se države pomire sa svojom istorijom, ali sa svojim susedima i da krenu dalje u građenje budućnosti sa jakim privrednim rastom i jakom demokratijom koja bi bila zasnovana na vladavini prava i ojačana slobodom medija“, rekao je on.

Ključni element toga, lajtmotiv procesa reformi jeste pridruživanje EU.

SAD su, kaže on, pomagale region i na rečima i na delima.

„U poslednjih 17 godina samo Srbiji smo dali pomoć od milijardu dolara i to pre svega kao podrška tim pravcima razvoja.“

Dodao je da se nijedan korak u reformama ne može nametnuti spolja, već da treba da ih prihvate i sprovedu lideri, ali da ih prihvate i građani koji to treba da žele više nego neko spolja.

Kako kaže, ima zastoja u tom procesu jer su to sve teška pitanja i zahtevaju više hrabrosti i opredeljenosti lidera ali i građana da to podrže.

„Ipak, ja sam optimističan kad je rec o tome kuda region ide“, kaže Skat.

Skat takođe kaže da su SAD oduvek bile „fan“ proširenja EU, pa i na ovaj region, jer je EU najmoćnija sila za spovođenje mirne tranzicije.

„Neke frustracije koje postoje ovde u Srbiji ali i u drugim zemljama regiona se odnose na to da je proces previše dug, komplikovan, da su zahtevi veći nego što su bili prema drugim zemljama“, rekao je američki ambasador.

On , međutim, ističe da se u tom procesu ispunjavanja zahteva iz Akija (Aki kominiter)društvo menja na bolje i to važi i za Srbiju.

„EU perspektiva postoji, Unija ju je potvrdila, ali potrebni su koraci napred, a Izveštaj Evropske komsije pokazao je gde taj progres treba da bude napravljen“, dodao je on.

Skat je na pitanje da li SAD podržavaju ideju o razgraničenju, za razliku od Nemačke, i da li vide rizike u tome od otvaranja Pandorine kutije, rekao da su SAD za svaki sporazum između Beograda i Prištine – sveobuhvatan, koji može da bude primenjen i za koje lideri veruju da bi mogli da dobiju podršku naroda.

„Mi kažemo: dajemo vam prostor a na vama je da razradite to. Ne crtamo crvene linije – ovo može, ovo ne, ali smo jasno rekli obema stranama da od SAD nema blanko čeka. Želimo da vidimo šta mogu da postignu i da li to možemo da podržimo“, rekao je on.

Status kvo takođe ima rizike, ne samo kao zamrznuti konflikt, već i zbog intencija koje bi vodile nestabilnosti u regionu, kaže on.

„Razumem one koji govore o Pandorinoj kutiji ali sada nije `99 godina. Čekamo da predlože sporazum, ali teško bi bilo zamisliti da – ako bi postigli dogovor sa kojim mogu da žive – da mi kažemo da je to neprihvaltjivo“, kaže Skat.

(Tanjug)