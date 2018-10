Skot: Crvenih linija nema,ali necemo prihvatiti svaki dogovor

BEOGRAD – U SAD ne postoje nikakve crvene linije ni ogranicenja u vidu saveta – to i to treba, a to i to ne treba raditi, već prepuštamo „zemljama da same odrede ciljeve“, a Amerika će biti otvorena da ih nadgleda, izjavio je američki ambasador u Beograd Kajl Skot.

Skot je u intervjuu za nedeljnik NIN, govoreći o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, rekao da istovremeno, to ne znači da će SAD bez sumnje prihvatiti svaki dogovor.

„Ideja o etnicki čistim državama na Balkanu je nerealistična i opasna. Gde god da se iscrta granica, suština je da ocekujem da će oba društva ostati multietnicka“, naveo je američki diplomata.

Ne zna, kaže, na koga se odnose izjave o pojačanom delovanju stranih agenata u Srbiji, osim što u celom regionu primećujemo povećane aktivnosti Rusije, a sve s ciljem da se zaustavi integracija ovog regiona u EU.

„Možda su na to mislili…“, kazao je Skot.

(Tanjug)