Skot: SAD su partneri i Vlade Kosova i Vlade Srbije

Sjedinjenje Države su partneri i Srbije i Kosova, izjavio je danas ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot.

Upitan da li se SAD prepoznaju u izjavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se oseća izdano od zapadnih partnera, Skot je rekao – nema potrebe za tim, prenosi N1.

Skot je rekao da bi voleo da u maju na samitu EU i Zapadnog Balkana u Sofiji vidi sve članice EU i sve zemlje Zapadnog Balkana.

„Mislim da su samit u Sofiji i nova strategija Evropske unije izuzeto važni za dalje integracije ovog regiona u EU. Bila bi šteta da se neka politička pitanja mešaju u taj proces i da zamagle ono što su stvarni ciljevi samita u Sofiji i procesa integracija uopšte“, rekao je Skot.

On je naveo da nova strategija unije daje jasnu perspektivu zemljama ovog regiona, i da je 2025. godina ono na šta bi trebalo da budu fokusirani.

„Potrebno je da se fokusiramo na ispunjavanje uslova kako bi svaka zemlja napredovala u svojim nastojanjima da postane članica Unije. Voleo bih da vidim sve članice EU i sve zemlje kandidate na tom samitu“, rekao je Skot.

On je naveo da bi Srbija da bi postalačlanica EU potreban pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa izmedju Kosova i Srbije.

„Prošle sedmice videli smo da je napravljen veliki korak nazad u tom procesu. Mislim da je jedino rešenje da se krene dalje, da se rešavaju problemi pregovorima, da se strane vrate za pregovarački sto u okviru briselskog procesa koji vodi Evropska unija. SAD su partner i Vlade Kosova i Vlade Srbije“, rekao je Skot.

Na pitanje da li je do kraja 2018. moguće postizanje pravno-obavezujućeg sporazuma, američki ambasador je kazao, da veruje da je to moguće ukoliko postoji politička volja obe strane i da se nada da će takav sporazum biti postignut do kraja godine.

(Beta)