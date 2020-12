Skupština Srbije 28. decembra o Izveštaju EK o napretku na evropskom putu

Poslanici Skupštine Srbije razmatraće Izveštaj Evropske komisije (EK) o napretku na putu ka EU u ponedeljak, 28. decembra, najavio je predsednik parlamenta Ivica Dačić.

On je na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije rekao da se „nikada do sada nije desilo da se u plenumu Skupštine raspravlja o Izveštaju EK o napretku Srbije“.

„Mislim da ćemo time značajno doprineti da proces pridruživanja EU ima opšti društveni karakter. Opredeljenje Srbije za članstvo u EU je nesumnjivo, to je strateški cilj i glavni spoljnopolitički prioritet vlade i shodno tome treba pažljivo primiti k znanju Izveštaj nadležnih institucija EU, ne samo EK već i drugih izveštaja o kojima ćemo raspravljati“, naveo je Dačić a prenela Skupština Srbije.

Najavio je da će u utorak razgovarati sa predsednikom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvidom Mekalisterom kako bi razmenili mišljenja o drugoj fazi dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.