Skupštini Novog Sada upućen zahtev da se Putinu oduzme titula počasnog gradjanina

Četiri opozicione političke stranke i nevladine organizacije predale su danas predsednici Skupštine grada Novog Sada Jeleni Marinković Radomirović zahtev da se predsedniku Rusije Vladimiru Putinu oduzme titula počasnog gradjanina Novog Sada, koju je dobio 2008. godine, na predlog Srpske radikalne stranke, koja je tada bila na vlasti u glavnom gradu Vojvodine.

Narodna poslanica Pokreta slobodnih gradjana Ana Oreg ocenila je da Putin „neguje i finansira sve antievropsko“ u Srbiji, od ljudi do vrednosti, i njegov cilj je izazivanje nestabilnosti u Srbiji, kako bi to iskoristio za „potkusurivanje“ u medjunarodnim odnosima.

„Vladimir Putin je neko ko je diktator i agresor i nedopustivo je da baš on bude počasni gradjanin Novog Sada. Sramota je da Putin poklanja Beogradu novogodišnju jelku dok istovremeno Ukrajini poklanja razorene domove, porodice i gradove“, kazala je Ana Oreg novinarima.

„Za to vreme naši životi prolaze u bedi i tome da smo jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. On je direktno odgovoran za ubijanje civila, za okupaciju Ukrajine, za uništenu infrastrukturu i takav čovek ne može da bude počasni gradjanin bilo kog demokratskog grada, što bi Novi Sad morao da bude“, zaključila je poslanica Anna Oreg.

Predsednik udruženja Akcija progresivne Vojvodine (APV) Aleksandar Jovanović rekao je da Putin simbolizuje diktaturu i stradanje.

„Nema puno gradova na svetu koji na svom grbu imaju goluba koji nosi maslinovu grančicu, kao što to ima Novi Sad. To je simbol slobode i mira. Vladimir Putin simbolizuje sve suprotno od toga. On je postao svetski simbol mržnje, prezira, rata, agresije i diktature. Mi smatramo da je uvredljivo za Novi Sad i Srbiju da jedan čovek kao što je on bude počasni gradjanin i to treba da mu bude oduzeto. Novi Sad to nikako nije zaslužio“, kazao je Jovanović.

On je ocenio da će Novi Sad doživeti istorijsku sramotu ukoliko Putinu ne oduzme titulu počasnog gradjanina.

„Našoj deci ćemo ostaviti sramotu zbog toga. To će biti neizbrisiv trag nečega što nije smelo da se desi“, poručio je Jovanović.

Stanislav Suslov iz Slobodarskog saveza slobodne Srbije – Grupa Oktobar rekao je da „ratni zločinac“ poput Putina ne sme biti počasni gradjanin Novog Sada.

„Kao neko ko je rodjen u Rusiji, kao neko ko je živeo tamo 45 godina, za mene je užasno to što je Rusija napala Ukrajinu. Molim vas, gradjani Novog Sada, loše je za vaš grad da ovaj zločinac ima status počasnog gradjanin“, rekao je Suslov.

Zahtev je potpisalo i Rusko demokratsko društvo.

(Beta)

