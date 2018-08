SL: Narod na KiM zna u čijem interesu radi Rada Trajković

BEOGRAD – Srpska lista je saopštila danas da se i predsednica Evropskog pokreta na KiM Rada Trajković uključila u kampanju širenja dezinformacija i napada na sopstvenog predsednika i državu u cilju slabnjenja naše pozicije u osetljivom političkom i bezbednosnom momentu, ocenjujući to kao očekivano.

„Politički i drugi paraziti koji rade na žetone za tuđe interese izlaze na svetlost dana jedan po jedan. Rent-a-Rada to radi ne mareći za Srbe, jer je i do sada ćutala nad nasiljem nad Srbima na KiM. Srbi na KiM joj to ne zaboravaljaju, kao što joj nikada neće zaboraviti ni kikotanje sa Kušnerom i omalovažavanje Srba na pitanja novinara o ‘žutoj kući’ „, stoji u saopštenju.

Dodaju da na Kosovu i Metohiji niko više „ne pada“ na njene priče o poštenju, jer, kako kažu, ko je poznaje, zna da ona retko izlazi u javnost, „a da za to nije masno nagrađena“.

„Može da glumi velikog demokratu i patriotu samo u Beogradu, gde joj je prethodna vlast kupila stan od para namenjenih za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženog srpskog stanovništva na KiM. Narod na KiM dobro zna ko je i u čijem interesu radi, zato ovde nikada nije niti će dobiti podršku svojih sugrađana i sunarodnika“, dodaju u Sprskoj listi.

(Tanjug)