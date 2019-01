SL pozvala na građanski protest protiv aneksije severa

KOSOVSKA MITROVICA – Potpredsednik Srpske liste Igor Simić pozvao je danas sve građane na Kosovu i Metohiji na građanski protest „Protiv aneksije severne Kosovske Mitrovice“, koji će biti održan sutra u podne ispred kancelarije EU i Euleksa.

Simić je u izjavi za Tanjug naveo da se protest održava zbog aneksije severne Mitrovice i celokupnog severa, koju je najavila Priština, ali i zbog svih drugih i sve učestalijih pritisaka Prištine u političkom i u svakom drugom smislu, uperenih u poslednje vreme posebno prema Srbima sa severa Kosova i Metohije.

„Kada se govori o aneksiji severne Kosovske Mitrovice to nas podseća na iskustva koja imamo, a to se odnosi na južni deo grada u kojem danas živi samo jedan sveštenik sa svojom porodicom pod

24-časovnim nadzorom policije. Da li je to ono što se najavljuje, da li je to ono što žele oni iz Prištine da poruče Srbima na KiM, to ćemo tek videti“, kazao je Simić.

Istakao je da će Srpska lista pružiti punu podršku ovim građanskim protestima i pozvao sve građane da sutra u 12.00 časova dođu da mirno i demokratski izraze svoj protest takvim planovima političkih predstavnika Albanaca.

