Slava zdravstvene ustanove, Vesiću zahvalnica

BEOGRAD – Lomljenjem slavskog kolača danas je u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ obeležena krsna slava te zdravstvene ustanove – Sretenje.

Tom prilikom uručene su zahvalnice, a jedan od dobitnika je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić za pomoć koju je pružio toj zdravstvenoj ustanovi, naročito kada je u pitanju obezbeđivanje uslova za početak izgradnje nove zgrade „Dedinje 2“ i rekonstrukcija postojećeg objekta.

On je izjavio da je Vlada Srbije obezbedila novac i da će do kraja ovog meseca biti izabran izvođač koji će graditi „Dedinje 2“.

„Ako sve bude kako treba, mi ćemo sledeće Sretenje verovatno obeležiti u toj novoj zgradi“, rekao je Vesić.

Istakao je da je veoma srećan što je bio u prilici da zajedno sa gradskim sekretarom za urbanizam i građevinske poslove Milošem Vulovićem učini sve da Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ dobije dozvolu za izgradnju „Dedinja 2“, ali i dodao da je za to ipak najzaslužniji direktor te zdravstvene ustanove Milovan Bojić, zbog svoje želje i upornosti da se to realizuje.

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ je, prema rečima direktora Milovana Bojića, po broju učinjenih intervencija i kvalitetu među prvih sedam u Evropi.

To, kako je dodao, u uslovima suženih prostornih kapaciteta predstavlja pravi podvig.

„Gotovo je nemoguće u postojećem prostoru dnevno zbrinjavati 70 do stotinu ljudskih sudbina i uspešno ih rešavati. Zato je nama ‘Dedinje 2’ poput transfuzije svežih eritrocita, kiseonika, da možemo da se raširimo i još bolje iskažemo kako bi još više pomogli našem narodu i državi protiv ubice broj jedan, a to su kardiovaskularne bolesti“, rekao je Bojić.

Naveo je da je nezavisnim institucijama povereno da ocene zadovoljstvo pacijenata kvalitetom zdravstvenih ustanova i istakao da je Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, od jedan do pet, ocenjen sa 4,97.

Osvećenje slavskog kolača je sa sveštenstvom obavio patrijarh srpski Irinej koji je zaposlenima u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ poželeo srećnu slavu i da je slave mnogo godina, u slozi i ljubavi.

Osim Vesića, zahvalnice su dobili gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove Miloš Vulović, kardiolog Miodrag Ostojić i kardiohirurg Miljko Ristić.

