Smajlović: Sličnost između Vučića i Makrona (video)

Novinarka i kolumnistkinja „Nedeljnika“ Ljiljana Smajlović ocenila je u Novom danu, komentarišući proteste koji su održani u Beogradu, da za vlast nije prijatno kad, koliko god da ih je, ljudi protestuju po hladnoći.

„Nikad ne znate. Pogledajte ove greške koje su napravili sa tom Barbarom i izveštajem na Studiju B, pogledajte grešku koju je, možda u nekoj retoričkoj zapenušanosti, (Aleksandar) Vučić izgovorio – da vas dođe pet miliona ja vas ne bih poslušao – malo je reći da je to pogrešno. Kad se skupi pet miliona ne možeš ti da kažeš održaćemo izbore“, kaže ona.

Smajlović dodaje da pogrešnim korakom možete da „iznervirate neke nove ljude koji se potom priključe“.

„Uvek su protesti opasni. Tu ima sličnosti između Vučića i (predsednika Francuske) Makrona – oni su nesmenjivi, osim na ulici. Barem u narednih nekoliko godina. Ne možeš ništa Makronu, možeš samo da srušiš Trijumfalnu kapiju i da kažeš silazi sa vlasti. Ali, u stvari, ne možeš ništa jer on drži sve institucionalne poluge, dobio je izbore sa ogromnom većinom, kontroliše skupštinu. Slično je sa Vučićem, on ima potpuni mandat“, smatra Smajlović

Priština će učiniti ustupak ako Amerikanci tako odluče

Govoreći o odnosima Beograda i Prištine, Smajlović je ocenila da je „Priština imala tešku godinu u kojoj je zadobila više udaraca iz Beograda“.

„Mora Brisel da kaže: Pa, niste u pravu za taksu. Izgledalo je da Srbija pobeđuje i to je izazvalo popriličnu frustraciju u Prištini. Ono što mene uvek plaši, kad je Priština frustrirana onda povlači ovakve poteze i onda Vašington kaže dajte im neki ustupak (formiranje vojske). Tako je 2008. im priznata nezavisnost i tad su objašnjavali da će Albanci biti bolji prema Srbima na Kosovu, a to nikad nije istina, to su izgovori koje nalazite kad hoćete svom političkom projektu da pomognete“, rekla je Smajlović.

Ona je ocenila da „imaju taoce na Kosovu“ i da, kad hoćete da stavite do znanja da ćete pružiti otpor, morate stalno da strahujete da će neko da plati vaše „junačenje“.

„Beograd ima težu ulogu, Beogradu će se teže oprostiti svaka digresija“, kaže Smajlović.

Prema njenim rečima, snagu Prištini daju SAD i da ako Amerikanci odluče da Kosovo treba da učini neki ustupak onda će to Priština i učiniti.

„Priština igra riskantno, ali oni su besni na Brisel – rečeno im je ne možete da sanjate o bezviznom režimu još najmanje dve godine. Ljudi su zaboravili da je kod nas bezvizni režim bio najvažnija stvar za Srbe“, podseća ona.

Komentarišući najavljenu sednicu Saveta bezbednosti UN o Kosovu, Smajlović je rekla da je važno da se borite za svoje ciljeve i ocenjuje da nije nemoguće da dođe do nekog pomeranja.

O naslovnoj Ilustrovane politike

Odgovarajući na pitanje o tome da je, između ostalih, bila „na meti“ Ilustrovane politike, Smajlović je rekla da se nada da je reč samo o farsi.

„Ono što se desilo Slavku Ćuruviji je tragedija, ono što se desilo novinaru Milanu Jovanoviću u Grockoj je tragedija. Ovo sa mnom, ja se nadam da je farsa. Ali nije prijatno ako morate svaki dan da razuveravate porodicu i prijatelje“, rekla je Smajlović.

(N1)