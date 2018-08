SNS Beograda: Sramno što DS drži moralne pridike

BEOGRAD – Gradski odbor Beograd Srpske napredne stranke ocenio je da je sramno što Demokratska stranka, koju su građani poslali u „magareću klupu“ sa dva posto glasova, danas drži moralne pridike.

„DS je bio i jeste sinonim za kriminal, malverzacije i pljačku.

Paradoks je da stranka čiji lideri su enormno uvećali svoje bogatstvo, dok su Beograd i Srbiju doveli do ivice bankrota, stranka za vreme čije vlasti su narko-dileri bili najveći i najznačajniji investitori, poziva na nečiju smenu“, kaže se u saopštenju.

DS je ranije danas saopštila da zahteva od državnih organa da „državu od mafije vrate građanima“ i da „ukoliko ministar policije i svi odgovorni ne podnesu ostavku i hitno se ne zaustavi rat mafijaških klanova, vrh ove države dokazuje da je ne samo kapitulirao pred mafijom, već je deo te iste mafije“.

SNS Beograda podseća DS, ali i sve građane, da je upravo ta stranka na vlast došla nasiljem, paljenjem Narodne skupštine, „ubijanjem političkih neistomišljenika i da su upravo u vreme njihove vlasti odsečene glave nalažene po kontejnerima, a iz reka isplivavala tela“.

Svi kadrovi DS danas se baškare od Briona, preko Maldiva do Beča u kome se grče, i to sve sa svojim skupocenim jahtama, džipovima i u privatnim avionima, to je onaj interes koji oni štite, navodi se u saopštenju.

Na sreću Beograđana državu danas vode odgovorni ljudi, koji svu svoju energiju i znanje usmeravaju upravo da zaštite interes građana i države Srbije, zaključio je beogradski SNS.

(Tanjug)