SNS Novi Sad: Da bi opstala, NS širi dezinformacije

BEOGRAD – Unošenje panike i širenje dezinformacija dobro su poznati maniri Narodne stranke Vuka Jeremića i njegovog poverenika za Vojvodinu Borislava Novakovića, kojima pokušavaju da opstanu na političkoj sceni Srbije, saopštio je danas Gradski odbor SNS Novi Sad.

„Najveća laž u moru neistina iznetih u današnjem saopštenju je da inspekcijski nadzor nad radovima na izgradnji novog tržnog centra – ‘Promenade’, koji je naložio gradonačelnik Miloš Vučević, nije obavljen. Naprotiv, ne samo što je obavljen, već je gradonačelnik svakodnevno u kontaktu sa izvođačem radova, inspekcijskim službama i rukovodstvom JKP ‘Vodovod i kanalizacija’, kako bi se ceo projekat izveo prema izdatim dozvolama. Problem sa podzemnim vodama je rešen, a o detaljima će javnost biti upoznata za nekoliko dana“, ističu novosadski naprednjaci.

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu podseća građane da je Miloš Vučević, za razliku od Borislava Novakovića, odgovoran političar koji ni po koju cenu neće dozvoliti da se bilo šta loše dogodi u gradu. Bilo da je reč o bezbednosti građana, bilo da se radi o poštovanju Zakona. Zbog toga se i lično angažovao na rešavanju problema u vezi sa izgradnjom novog tržnog centra.

„Novakoviću poručujemo da Novosađani nisu zaboravili bahatost i bezakonje kadrova bivše stranke dotičnog gospodina, gde je upravo on od 2000. do 2004.g. bio prvi čovek grada. To društvo, samo u znatno okrnjenom sastavu, sada se našlo u Narodnoj stranci. Period njihove vladavine biće ispisan crnim slovima u istoriju Srpske Atine, s obzirom na količinu kriminala koji je baš tada bio u ‘procvatu’. Sigurno da neće biti zaboravljene ni nadljudske sposobnosti Novakovića da istovremeno bude na dva mesta – u Solunu i Novom Sadu, što ga pre kvalifikuje za cirkus, nego za bilo koju političku funkciju“, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)