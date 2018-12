SNS NS: SzS protiv svakog projekta za boljitak građana

NOVI SAD – U cilju povratka na vlast, a pre svega privilegija koje su godinama beskrupulozno koristili, Savez za Srbiju generalno je protiv svakog projekta koji doprinosi boljitku života građana, saopštio je danas Gradski odbor SNS Novog Sada.

„Projekti koje predlažu eminentni stručnjaci iz raznih oblasti unapred bivaju odbačeni i blaćeni od te grupice propalih političara i njihovih malobrojnih istomišljenika. Zbog toga Savez za Srbiju za Srpsku naprednu stranku predstavlja savez protiv razvoja Srbije“, ističe se u saopštenju.

GO SNS ocenjuje da je SzS i današnjim saopštenjem „tankim“ argumentima, kritikovao urbanistički plan kojim je predviđena gradnja garaža na Limanima, kao i ugostiteljski objekti u Limanskom parku.

GO SNS podseća građane da je Demokratska stranka sa svojim koalicionim partnerima u tri mandata je od 1996. godine do danas imala priliku da reši problem parkiranja u Novom Sadu i to, ne samo da nije rešila, već je neplanskom gradnjom uništila pojedine delove grada.

„Tu, pre svega, mislimo na Grbavicu i Novu Detelinaru. Na Limanima, koji su takođe gusto naseljeni, ovaj problem je ostao u nasleđe sadašnjoj gradskoj vlasti. Upravo predlogom novog urbanističkog plana ovaj problem će biti rešen, uz minimalno zauzeće zelenih površina. Istovremeno, kroz projekte koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine, procenat zelenila na Limanima i u ostalim delovima grada iz godine u godinu se značajno povećava“, ističe se u saopštenju.

Novosadski naprednjaci podsećaju i da umesto da sagrade višespratni parking u širem centru grada, demokrate su svojevremeno podigle zgradu Razvojne banke Vojvodine na uglu ulica Vojvođanskih brigada i Stražilovske.

“ I ne samo što su upropastili priliku da Novi Sad reši pitanje parkiranja u centru grada, već su tu banku i opljačkali“, ukazuju naprednjaci iz Novog Sada.

„Savez za Srbiju“ u danas izdatom saopštenju najavljuje da će posle narednih lokalnih izbora i njihove pobede, sve odluke sadašnje skupštinske većine biti stavljene van snage. „Zaboravljaju samo na to da su ih Novosađani odavno pročitali, kao i da već šest godina nisu pobedili ni na jednim izborima, čak ni za savete mesnih zajednica. Kako stvari stoje, tako će biti i ubuduće, s tim što u ovom trenutku ne bi imali dovoljan broj glasova ni za prelazak cenzusa“, ocenjuje se u saopštenju GO SNS Novog Sada.

