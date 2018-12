SNS o lažnoj nagradi kojom se hvali Stamatović

BEOGRAD – Srpska napredna stranka iz Užica uverena je da će sve kriminalne radnje i laži predsednika Opštine Čajetina biti otkrivene kao što je, napominju, otkrivena pozadina lažne nagrade – priznanja Akademske unije Oksforda za „Inovativnog menadžera godine“.

U saopštenju za medije SNS navodi da je „domaćin Milan Stamatović parama građana Čajetine sa svojom omiljenom saradnicom išao u London da kupi nagradu“, a reč je, objašnjavaju, o lažnom priznanju lažne institucije koje ukrajinski prevaranti prodaju za tri do 10.000 funti.

SNS u saopštenju za medije napominje da je privilegija malog broja ljudi sa ovih prostora naći se na stranicama uglednog engleskog dnevnika „Tajms“, a da je to uspelo Stamatoviću, tako što je „lažna unija ‘Oksford’ lažnom caru dodelila priznanje da je primer dobre prakse u lokalnim samoupravama kako on to reče u julu“.

Stamatović je, naime, krajem septembra dobio priznanje Akademske unije Oksforda kao „Inovativni menadžer godine“, a, kako danas prenosi Blic, u pitanju je organizacija kod koje se nagrada može kupiti i za 3.000 funti, a tim „biznisom“ upravljaju otac i sin iz Ukrajine i Oksforda.

Najpre britanski „Tajms“, a zatim i veliki broj britanskih medija preneli su tekst o spornoj organizaciji i nagradama koja, osim imena, sa prestižnom obrazovnom institucijom – univerzitetom Oksford, nema apsolutno ništa.

Pre nekoliko godina ovu nagradu je dodeljivala upravo Evropska poslovna skupština (EBA), danas preimenovana u Akademska unija Oksford.

Organizacija koristi to ime, kao i fotografije oksfordskih koledža u reklamnom materijalu, kako bi prodala izmišljene nagrade kao što su „The International Socrates Award“ i „The Queen Victoria Commemoration“, od kojih svaka košta po 9.300 funti.

O tome je za ovaj medij govorio jedan bivši zaposleni, koji je objasnio da EBA šalje elektronske poruke privrednicima i bogatim pojedincima u zemljama u razvoju, cxestitajuci im na nominaciji za nagradu.

Od onih koji izraze interesovanje zatim zatraže da plate po nekoliko hiljada funti za jednostavnu „plati pa igraj“ nagradu, nakon cega ih pozivaju na ceremoniju dodele nagrada u Oksfordskoj hali, navodi ovaj list, a prenosi Blic.

Tako se predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović našao u društvu predstavnika Dumpong Rural banke iz Gane, Phongsavanh banke iz Laosa, nigerijske kompanije za pomorsku sigurnost, pa jednog bugarskog rudnika, ali i pojedinaca iz Srbije i okruženja.

Kako je svojevremeno pisao Centar za istraživacko novinarstvo, dobitnici te nagrade su i bivši gradonacelnik Beograda Dragan Đilas i Grad Beograd, zatim privatni univerziteti „Apeiron“ iz Banjaluke, Internacionalni Univerzitet Travnik, kao i Mikrokreditna fondacija „Prizma“ iz Sarajeva.

Nagradu su dobili i Miroslav Bogičević, vlasnik šabačke kompanije „Farmakom MB“, „Delta Petrol“ iz Kladova, „Ekoterm 2001“ iz Kragujevca, Visoka poslovna škola u Novom Sadu i njen direktor Radovan Tomić, kao i nekadašnji „Megatrend univerzitet“ (danas Džon Nezbit) iz Beograda i njegov osnivać Mića Jovanović, i to čak dva puta.

List dodaje da ne postoji zakon koji bi sprečio kompanije da dodeljuju ovakve nejasno definisane nagrade.

(Tanjug)