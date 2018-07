Solberg: Članstvo Srbije u EU dobro za celu Evropu

BEOGRAD – Norveška podržava članstvo Srbije u EU, jer je to dobro za Srbiju, ali i za celu Evropu i jer će to ojačati stabilnost u jugoistočnoj Evropi, rekla je danas norveška premijerka Erna Solberg.

„Norveška podržava članstvo Srbije u EU, pre svega jer to Srbija želi i jer će to biti dobro za Srbiju, ali i zato što će biti dobro za Evropu u celini, kao i za Norvešku, iako nije članica EU. To će ojačati stabilnost u jugoistočnoj Evropi“, rekla je Solberg na Fakultetu političkih nauka, gde je govorila o snažnom prijateljstvu dve zemlje i o norveškoj politici prema EU.

(Tanjug)