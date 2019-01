Spominjanjem kontramitinga pokušavaju da privuku ljude

BEOGRAD – Grupe ljudi bliske Đilasu, Jeremiću, Obradoviću… spominjanjem održavanje kontramitinga žele samo da evociraju vreme na 1996. godinu kada su bili mitinzi i kontramitinzi, kako bi podsetili ljude na to vreme i ne bi li ih na neki način privukli na svoju stranu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Ministar je kazao da te grupe ljudi smatraju da samo oni imaju pravo da se bilo gde okupe i dodao da mediji koji su njima bliski pokušavaju da kreiraju istu atmosferu kao što je bila devedesetih godina.

„Oni i dalje u tim godinama žive, nemaju drugu matricu i da bi objasnili ljudima koji ih prate nemaju šta drugo da kažu, nego im objašnjavaju da ponovo žive u tom vremenu demonstracija, protesta, kada su se tukli sa policijom“, kaže Stefanović.

Navodi da oni žele i da omasove sukobe, te da dođe do neke vrste sukobljavanja između demonstranata i policije i ističe da policija to nikada ne bi uradila.

„To su oni radili dok su bili na vlasti, koristili su suzavac, ubijen je Ranko Panić, ubijeni su politički protivnici na demonstracijama i to samo zato što su imali drugačije mišljenje. To vreme je prošlo. Nasilje ne dolazi u obzir i to se nikome neće dozvoliti ni na jednom skupu, ni jedne političke grupacije“, kaže Stefanović.

Dodaje da za iskazivanje političkih stavova svako ima pravo da svakoga dana organizuje protest, miting, podršku, kako god želi da to nazovu.

Naveo je da su za 17. januar, kada će Srbiju posetiti ruski predsednik Vladimir Putin, prijavljeni skupovi podrške rusko-srpskom prijateljstvu.

„I mi smo kao SNS podržali neke od tih skupova i naši ljudi će doći na skup da vide svog predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina koji će se zajedno pojaviti i obratiti pored ljudima“, navodi Stefanović.

Ističe da u tome nema ništa sporno i da će tako u Srbiji biti dočekani i predsednik Francuske Emanuel Makron kada dođe ili bilo ko od drugih predsednika, kao i američki predsednik Donald Tramp, ako dođe.

(Tanjug)