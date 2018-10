SPS osudila pretnje Vučiću i Brnabićki

BEOGRAD – Poziv na ubistvo predsedika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić poziv je na rušenje temelja države i stvaranje anarhije, izjavio je danas šef poslaničkog kluba SPS Đorđe Milićević.

Milićević je osudio pozive koje je uputio poslanik Dveri Srđan Noga, zatraživši od državnih organa da hitno reaguju.

„To je gnusan zločin i motivisan čin, poziv na puč. Destrukcija kao osnov političkog delovanja kod opozicionih poslaničkih grupa je dostigla svoj vrhunac. Destruktivnost onih koji se navodno zalažu i bore za interese srpskog naroda, kako oni kažu, opasna je i postaje štetna za državu“, rekao je Milićević na konferenciji za medije u parlamentu.

Kako je rekao, Dveri i Savez za Srbiju kojem pripadaju nema snagu da se bori kroz demokratsko sučeljavanje mišljenja.

„Već ovako udruženi pokušavaju da dođu do jeftinih političkih poena upravo udarajući i kroz pretnje koje upućuju onima koji predstavljaju personifikaciju jedne uređene , ozbiljne i odgovorne države. Taman kada pomislimo da je politička ludost dostigla svoj vrhunac, oni nas iznenade sa nečim novim. Ovo je još jedan pokušaj destabilizacije i izazivanja haosa, koji naravno neće proći“.

Milićević ističe da ništa ne može na silu, niti pretnjama, pristiskom i na ulici.

„Demokratija se ostvaruje samo na jedan način, a to je na izborima. I mi smo potpuno ubeđeni da će građani vrlo jasno osuditi ovako skandalozan , sraman stav i da će to saopštiti već na prvim izborima, koji će se održati u nekoliko lokalnih samouprava. Da će one koji zastupaju ovakav stav, a koji su udruženi u nekakvu nazovi opoziciju ili kako oni kažu Savezu za Srbiju i da će tu političku opciju poslati tamo gde joj je mesto, a to je u političku istoriju“, poručio je on.

Poslanički klub SPS je, takođe, najoštrije osudio i pritisak koji ta družina nastavlja na nezavisne, objektivne medije, profesionalno i slobodno novinarstvo.

Naveo je da sva novinarska udruženja moraju da osude takvu vrstu pritiska.

„Mediji moraju da budu garant istine u Srbiji, da budu slobodni o oslobođeni svake vrste političkog pritiska. Mi se za to zalažemo, ova družina, ostaci DOS-a želi da nas vrati nekoliko koraka unazad u period kada su vladali oni, deo njih sada sedi u toj opoziciji da nas vrate u period kada je vladao medijski mrak, nijedno drugačuije mišljenje“.

Milićević navodi da građani Srbije treba da znaju kako udružena opozicija sagledava slobodu medija, ‘tako što će da angažuju batinaše da se obračunavaju sa medijima, što će onemogućiti novinarima da prisustvuju konferencijama za medije, tako što će odlaziti pred javni servis kako bi vršili pritisak kako bi se bavili uređivačkom politikom javnog servisa’.

„Tako što će kroz pritiske i pretnje pokušati da ugase Pink, privatnu TV, jer žele da se bave njihovom uređivačkom politikom, žele da se bave i uređivačkom politikom TV Hepi. Prtisak koji se vrši na Informer, da se uhapsi glavni ureednik Informera, jer nisu po volji ovoj družini, jer izveštavaju objektivno, profesionalno i slobodno“, rekao je Milićević.

Takođe, najoštrije je osudio napad na samostalne institucije.

„Tu, naravno mislim na REM“, rekao je Milićević, dodajući da oni su koji su ih napali nisu čak ni zakone pročali.

(Tanjug)