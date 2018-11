SPS: Pravo i pravda postoje, debakl pokušaja politizacije

BEOGRAD – Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije smatra da je sve što se juče i danas u Dubaiju na sednici Generalne skupštine Interpola dokaz da pravo i pravda postoje i da je Srbija sačuvala svoje dostojanstvo i međunarodni ugled, dok su potpuni debakl doživeli oni koji su na beskrupulozan način pokušali da sprovedu politizaciju Interpola.

„Zahvaljujući velikoj borbi i naporima naše diplomatije, a pre svih zahvaljujući ogromnoj energiji i doslednosti u odbrani interesa Srbije i svih njenih građana, predsedniku Aleksandru Vučiću, ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, kao i svima koji su dali svoj doprinos u ovoj borbi, Srbija ostaje relevantan činilac sa velikim ugledom u međunarodnim organizacijama i institucijama“, saopštila je PG SPS.

Ova poslanička grupa napominje da iz odluke skupštine Interpola svi treba da izvuku pouku da se svi problemi mogu rešavati jedino dijalogom kao i da je međunarodno pravo jedini okvir u kome se taj dijalog sprovodi.

Poruka rukovodstvu Kosova je da se moraju vratiti dijalogu i da ne mogu kršiti međunarodno-pravne norme, kao i da umesto mržnje prema Srbiji i srpskom narodu treba da pristupe civilizovanom i razumnom dogovoru koji jedino uz uvažavanje utvrđenih principa i pravnih normi može dovesti do rešenja, smatra PG SPS.

„Svakom razumnom i racionalnom čoveku je jasno da Kosovo ne može, niti je moglo biti punopravani član Interpola. Bukvalno silovanjem prava predstavnici Kosova i oni koji su im pomagali su doživeli težak poraz“, navodi se u saopštenju.

To, kako se dodaje, budi nadu da pravo i pravda ne mogu biti pogaženi i da će Srbija konačno biti uvažena i da se prema Srbiji ne mogu odnositi na način kako su to do sada činili – ucenama, ponižavanjima, nepristojnim i uvredljivim ponudama i nerealnim zahtevima kroz diskriminaciju Srbije i favorizovanjem Kosova.

SPS je čestitao na ovom velikom uspehu predsedniku Vučiću, Dačiću i Stefanoviću, a građanima Srbije poručio da mogu biti sigurni da će se borba za Srbiju „nastaviti još jače i energičnije, jer Srbiju vode ljudi koji vole svoju zemlju i kojima je Srbija na prvom mestu i iznad svega“.

(Tanjug)