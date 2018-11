Moćni saveznici ostavljaju Prištinu – na cedilu

BEOGRAD – Odluka Prištine da poveća takse na robu iz centralne Srbije naišla je na oštre reakcije Evropske unije, Amerike pa i Tirane, zbog čega se postavlja pitanje da li sve ovo ukazuje na to da je reč o nekontrolisanim potezima Prištine i da li su možda Albanci prvi put u poslednjih 30 godina ostali bez podrške svog najvećeg zaštitnika, piše „Sputnjik“.

Odluka Prištine da poveća takse na robu iz Srbije naišla je na osude zvaničnika Evropske unije, koji su hitno zatražili ukidanje mere koja je u suprotnosti sa Centralnoevropskim ugovorom o slobodnoj trgovini.

Reagovala je i ambasada SAD u Prištini, oštro kritikujući odluku Vladu na Kosovu. Konačno, i zvanična Albanija traži od Prištine da povuče ovu odluku. Vlada te zemlje konstatuje da povećanje poreza od 100 odsto na robu iz centralne Srbije nije dobar potez ni za Prištinu, ni za Beograd i da od nje treba odustati.

Da li poslednja dešavanja na Kosovu i Metohiji ukazuju na to da je reč o nekontrolisanim potezima Prištine i da li su možda Albanci na Kosovu prvi put u poslednjih trideset godina ostali bez podrške svog najvećeg zaštitnika? Kako to Srbija može da iskoristi?

Nekadašnji ministar spoljnih poslova SRJ Vladislav Jovanović kaže da trgovinski rat treba gledati isključivo kroz glasanje za članstvo Kosova u Interpolu. To je bio poraz Albanaca, ali još više je poraz Amerike, jer je zaustavljena njena moć da izdejstvuje političke odluke po svojoj volji, zato mi se čini da smo svedoci povređene sujete jedne velike sile, kaže Jovanović za Sputnjik.

„Ne bih rekao da Albanci mogu samostalno da rade to što rade, jer su oni proizvod ruku Amerike i sve što čine zavisi od SAD. U ovom slučaju, zajednička je ojađenost ishodom glasanja u Interpolu, ozlojeđenost Amerike kao najveće svetske sile je sigurno još izraženija. Pribojavam se da SAD puštaju Albance, jer je lakše njima da prave faulove nego velikoj sili koja mora da vodi računa i o odnosu drugih sila prema njoj, da na neki način ovim što se dešava testiraju našu izdržljivost i otpornost i na neke značajnije provokacije“, kaže Jovanović.

On dodaje da posebno treba imati na umu činjenicu da su ono što se desilo na glasanju u Dubaiju Amerikanci doveli u vezu sa stalnim jačanjem naših odnosa sa Rusijom i Kinom. Ogromno je nezadovoljstvo zbog te činjenice, ali i u ovom slučaju oni moraju da vode računa o tome kako javno istupaju na ovu temu, kaže on.

„To je za njih nešto što geopolitički ne mogu da prihvate, a tome javno ne mogu da se suprotstave i verovatno razmišljaju o tome kako bi našu vlast naveli na samoograničavanje od daljeg uticaja te dve velike sile na Balkanu. Nisam siguran, ali dopuštam sebi da kažem da oni razmišljaju o mogućnosti i da isture Albance koji su za nas najnezgodniji, jer direktno pogađaju živote i interese naših ljudi koji žive na KiM, pored toga što na brutalan način osporavaju našu tvrdnju da je Kosovo integralni deo Srbije“, ocenjuje Jovanović.

Reakcija Albanije na povećanje taksi na uvoz robe iz Srbije za 100 odsto za njega je prijatno iznenađenje, ali ipak, smatra da je došla iskl?učivo zato što je ta zemlja na putu ka ulasku u EU.

Uostalom, ona ne sme da pravi izazivačke poteze, a to bi bilo davanje podrške albanskim političarima na Kosovu u ovoj situaciji, kaže on.

„Albanija bi želela da demonstrira jedan stepen zrelosti, da se predstavi u očima EU kao zemlja koja je svesna odgovornosti za mir i stabilnost u regionu. To su parole koje prijaju ušima Brisela, kojima se predstavljaju svi kandidati koji žele da uđu u uniju. Uostalom, i Srbija se stalno poziva na svoju ulogu odbrane mira i bezbednosti u regionu. Ipak, to je pozitivna reakcija, bez obzira kojim motivima se Albanija rukovodila, jer prvi put posle dužeg vremena, javno razdvaja ciljeve Kosova i Albanije. Koliko je to neiskreno, to je druga stvar“, kaže Jovanović.

Na kraju razgovora za Sputnjik dodaje da treba sačekati da vidimo kako će se stvari dalje odvijati, jer Albanija mora da vodi računa i o tome da je u očima Amerike takođe jedan od balkanskih satelita, koji je i član NATO-a.

„Ako SAD ima cilj da preko Kosova i Metohije utiče na promenu naše politike prema drugim velikim silama, onda Albanija mora da se tome prilagodi“, zaključuje Jovanović.

(Tanjug)