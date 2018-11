Srbi obišli groblje u Prištini, deo zarastao u korov

PRIŠTINA – Raseljeni Srbi iz okolnih mesta ali i oni koji žive u Beogradu i Nišu, na centralnom Kosovu obišli su danas na Mitrovske zadušnice pravoslavno groblje u Prištini koje je delimično očišćeno, a delimično zaraslo u korov i neki nisu uspeli da pronađu grobove svojih najmilijih.

Suvo rastinje, dogorele sveće i plamen koji se brzo širio mogao je dovesti do požara, ali su vernici koji su bili tu uspeli brzo da ugase vatru kako se ne bi proširila.

Kao i prethodnih godina tako i ove sveštenik Saša Mitrović služio je pomen upokojenima, vidno razočaran što je groblje u ovakvom stanju, prenosi RTK2.

„Slika groblja je u lošem stanju, tužno je što i dalje groblje nije očišćeno, jedan deo groblja je očišćen, drugi je ostao u korovu. Daće Bog da se ta slika promeni. Apelujem da ljudi ne prenose smrtne ostatke svojih srodnika u centralnu Srbiju, to nije dobro, nit je to njihova volja, oni koji su ovde sahranjeni time ne čine dobro niti njima, niti sebi. Samim tim brišu se i tragovi Srba koji su živeli u Prištini“, poručio je on.

„Godinama sestrin grob ne mogu da nađem. Tamo mi je malo dete sahranjeno, deli ga sa katoličkim grobljem, pa je ona staza čista, pa ja eto tu palim sveće, dva reda ispod moji roditelji, nikla su stabla. Ne vredi, mučimo se dolazimo, nije ovo muka, ovo je i želja i ja verujem da više ni zdravstveno nisam u stanju da dolazim, niti ću moći, jednostavno se opraštam danas od njih. Uvek je ista priča, ista slika, ništa novo, ništa se ne menja, stvarno je tužno i teško“, kaže Julijana Stanojević, koja je došla iz Mladenovca.

Dragan Kostić iz Niša kaže da svake godine dolazi dva puta godišnje i da je uvek isto. „Tu su mi otac, baba, deda, tetka, stric i ne mogu da priđem, moram da idem kod teče na drugi grob da upalim sveće, žalosno je“, kaže on.

„Da sam znala da je ovako stanje ne bih ni došla, pre bih upalila sveću u Nišu, nego što sam došla ovde. Došla sam da upalim sveću i ne mogu da se snađem da upalim sveću ocu i majci“, navodi Slavica Vranić koja živi u Nišu.

„Nikako nisam mogao da dođem do groba, zato što nije ni očišćeno, ono što je očišćeno spomenici su ponovo polomljeni, kakav je to znak? Čemu da se nadamo da se vratimo, kome da se obratim za takvu stvar“, rekao je Vranić iz Niša.

Iako je deo groblja očišćen, na više mesta još uvek ima korova, tako da mnogi nisu mogli da dođu do grobova svojih upokojenih.

„Oni samo početak da se vidi, a pozadi ništa ne čiste, nikad nisu ni čistili, samo napred kad dolazi narod da vidi i kad snimaju da se vidi kao da je čisto. Očistio sam jedva, ne može da se priđe od trnja“, kaže Ljubomir Ničić iz Ugljara.

„Svratim da obiđem moje pretke i ne samo njih, s obzirom da je veliki strah u srpskom narodu, pa mnogi ne obilaze grobove svojih predaka, ponesem koju sveću više, pa svratim do grobova ovih naših vojnika i francuskih i do groba Danijele Prlinčević koja je imala samo godinu dana, kad je umrla“, kaže Živko Živković.

Na prištinskom groblju pored Srba sahranjeni su i pripadnici drugih naroda.

„Ima tu Rusa, katolici Albanci su se tu sahranjivali, takođe na ovom delu je i novo jevrejsko groblje, a iza nas se nalazi spomen kosturnica učesnicima velikog rata, naš veliki solunac i stogodišnjak čuveni Trajko Dimitrijević“, rekla je Radmila Vulićević.

Iako je obaveza lokalne samouprave da održava groblja, vernici poručuju da oni ne izvršavaju svoje obaveze. Organizovan prevoz je bio i do groblja u Obiliću i Kosovu Polju.

(Tanjug)