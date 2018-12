Srbi sa KiM pozivaju Prištinu i EU da odmah ukinu takse

KOSOVSKA MITROVICA – Nekoliko hiljada Srba sa sever KiM protestovalo je danas ispred Kancelarije Euleksa u Kosovskoj Mitrovici, tražeći od Prištine i međunarodne zajednice da se odmah ukinu anticivilizacijske i diskriminatorske takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije.

Predsednik Srpske liste Goran Rakić je na skupu pod nazivom Svesrpski sabor pročitao proglas srpskog naroda sa KiM u kojem se navodi da je uvođenje tih taksi opasan udarac miru i stabilnosti u regionu i najdirektnija pretnja opstanku srpskog naroda na KiM.

Rakić je istakao da je poslednji trenutak da EU pribegne svim političkim i diplomatskim instrumentima kako bi se Priština privela razumu.

„Mi od naše borbe za pravdu i opstanak ne možemo da odustanemo i pobeda nam je jedina opcija i zato će srpski narod nastaviti da se mirnim protestima do poslednjeg daha bori protiv antisrpskih mera Prištine budući da nam odlazak sa ognjišta nije opcija“, naveo je Rakić čitajući proglas.

U proglasu je upozoreno da se srpski narod na KiM nalazi na ivici humanitarne katastrofe, jer ponestaje i hrane i lekova i da se sve to događa pred očima evropske javnosti koja je, kako se navodi, pala na ispitu propustivši da najoštrije reaguje kada je Priština najpre uvela takse od 10 odsto.

„Priština je odabrala put destabilizacije i neodgovornost poigravanja sa krhkim mirom na KiM, a primarni cilj je, uvereni smo, širenje panike među srpskim narodom i njegovo iseljavanje sa ovih prostora, a ne vršenje ekonomskih pritisaka na Beograd“, navedeno je u proglasu.

Dodato je da EU i zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova imaju dodatnu obavezu da se najozbiljnije i najurgentnije pozabavi antiveropskim odmetničkim režimom u Prištini.

„Kao i do sada, računamo na punu podršku vlade u Beogradu našim mirnim ali nepokolebljivim protestima. Uvereni da Srbija nikada neće dopustiti novi egzodus srpskog naroda sa KiM“, zaključeno je u proglasu.

Na skupu je govorio i predsednik Privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević koji je poručio Prištini da prestane sa provokacijamao i da odmah ukine takse na robu iz centralne Srbije, a međunarodnoj zajednici da urazumi ‘svoje čedo’ koje se, kako kaže, otrglo kontroli.

Todosijević je ocenio da je cilj najavljenog formiranja vojske Kosova da se okupira severni Kosmet, dovrši etničko čišćenje i proteraju Srbi iz južne pokrajine.

„Mi nemamo duge cevi, ali imamo srce i volju jaču nega ikad da ostanemo na ovim prostorima, borićemo se mirno i dostojanstveno“, poručio je Todosijević.

Predsednik Privremenog organa Zubin Potok Srđan Vulović, koji je i dirketor Gazivada, istakao je da su takse Prištine genocidne i usmerene samo ka Srbiji zbog navodnog lobiranja protiv članstva Kosova u Interopol.

On je naglasio da se na teritoriji Zubinog Potoka nalaze Gazivode ‘žila kucavica KiM’ bez koje, kako je rekao, oko 700.000 Albanaca ne bi imalo pijaću vodu, a cela pokrajina struju.

„Nama nikad nije palo na pamet da prekinemo dotok vode do Obilića i Prištine, jer bi to bila humanitarna katastrofa. To sve govori o njima, ali i o nama“, rekao je Vulović.

Predsednik Privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić rekao je da su uvedene takse Prištine atak prema Srbima koji žive na KiM i da nisu uperene protiv protiv ekonomije Srbije.

Todić je kazao da Albanci žele da sprovedu etničko čišćenje koje su započeli 1999.godine, kada su proterali visee od 200.000 Srba sa Kosmeta, a što, kaže, nisu dovršili 17.marta 2004.

„Ovo je poslednji trenutak, biti ili ne biti. Maske su konačno pale, svi ćute, ćute i Evropa i međunarodna zajednica. Pa dokle mislite da ćutite“, pitao je Todić i poručio da srpski narod na KiM mora složno, mudro i uzdignute glave da se bori za život na KiM.

Student prorektor Nemanja Biševac pozvao je EU da ne dozvoli da se na pragu Evrope dešava proces koji vodi ka humanitarnoj katastrofi i da ne zatvara oči pred, kako je rekao, necivilizovanim, planskim, sistematskim izgladnjivanjem i obespravljivanjem jednog naroda.

„Uvođenjem taksi prištinske vlasti su zabranile da dopremamo hranu za menzu, lekove za polikliniku, knjige za biblioteku što je nezabeleženo u savremenoj Evropi“, istakao je Biševac i zahvalio Evropskoj studentskoj uniji koja je pre nekoliko dana osudila mere Prištine i podržala protest studenata sa severa KiM.

Rektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Rade Grbić apelovao je na međunarodnu akademsku zajednicu da obezbedi elementarne uslove za nesmetano i bezbedno studiranje.

„Iako su našim studentima bezumnim ucenama ugrožena elementarna ljudska prava, inventivnom, mirnom i dostojanstvenom borbom pokazujete da smo narod neveliki po broju, ali veliki po svojim delima“, naveo je Grbić.

Direktor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Milan Ivanović ocenio je da prištinske institucije nastavljaju etničko motivisano nasilje nad Srbima u najrazličitijim oblicima i sadržajima nepoznatim za savremeno doba.

Ivanović je istakao da Priština pokušava da ekonomskim globama, kombinovanim sa brutalnim hapšenjima pod lažnim i iskonstruosanim optužbama, sprovede drugu fazu etničkog čišćenja na KiM.

„Naš osnovni zahtev je sloboda za Srbe i sve koji žive na KiM, tražimo pravo na život i ostvarenje ljudskih prava. Naš optimizam jača što nas danas ima ovoliko i što smo jedinstveni, što je uz nas naša država, što su uz nas majke iz Beograda, sportisti, muzičari…“, naveo je Ivanović.

On je kazao da su kosovske vlasti po nalogu „skorojevićke Evrope“ i „svetskih žandarma“ danas zabranili ulazak u pokrajinu košarkaškom timu Partizana koji je trebalo da odigra revijalni meč sa KK „Trepča“ iz Leposavića.

Bivši predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović istakao je da je srpski narod na KiM danas najugroženiji u Evropi koja je, kaže, pokazala da je nemoćna kada je reč o merama Prištine.

Kako je rekao, Srbi sa KiM su se u proteklih 20 godina nagledali dvostrukih standarda Evrope.

„Jedno je humanitarna katastrofa kada su u pitanju Albanci, tada se bombarduje Srbija, a sada kada našoj deci preti humanitarna karastrofa, vidimo da Evropa ćuti“, rekao je Milović i poručio međunarodnoj zajednici da se „sreća jednog naroda ne može graditi na nesreći drugog naroda.

Pozvao je na jedinstvo i složnost srpskog naroda na KiM u borbi za opstanak, a vladu Srbije da nastavi da štiti Srbe u južnoj pokrajini.

Okupljeni građani su nosili zastave Srbije i transparente „Stop nasilju Prištine“, „Unicef help“, „Nemamo lekove“, „EU otvori oči“, „Ne gurajte nas u geta“, „Pomozite našim bebama“…

Učesnici su razvili i transparent sa natpisom „Marko Rošić nije kriv“ kojim su pružili podršku jednom od četvorice uhapšenih Srba.

Na protestu je zatraženo od prištinskih institucija da se uhapse pravi krivci za ubistvo Olivera Ivanovića, a da se uhapšeni Srbi oslobode.

Kolona se od Kancelarije Euleksa uputila u mirnu šetnju do spomenika Knezu Lazaru, gde je protest završen.

