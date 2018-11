Srbija, Estonija i Island: Zajednička ideja – digitalizacija

BEOGRAD/BERLIN – Srbija, Island i Estonija, iako potpuno različite, postaju sve sličnije zahvaljujući digitalizaciji i odnosu njihovih vlada prema tom pitanju, piše Tomas From u autorskom tekstu za nemački „Zidojče cajtung“, posle panela posvećenog digitalizaciji na kojem su u Berlinu učestvovali premijeri tih zemalja, Ana Brnabić, Katrin Jakopsdotir i Jiri Ritas.

„Tri zemlje, tri potpuno razlicite priče, a ipak jedna velika zajednička ideja: Island, Estonija i Srbija postaju sve slicnije zahvaljujuci digitalizaciji. Estonija već godinama slovi za digitalnu zemlju za uzor, Island je na tom putu, a Srbija želi da postane takva“, navodi From.

On je izdvojio rečenicu Ane Brnabić da Srbija nije bila među pobednicima treće industrijske revolucije i da zato treba da se bori da bude među pobednicima četvrte, navodeći da je srpska premijerka tek počela s digitalizacijom zemlje.

Osvrnuo se na njenu biografiju, u kojoj stoji da je iz privrede otišla u politiku, što će joj, prema njegovoj oceni, pomoći u naporima da modernizuje zemlju, koja je decenijama živela od čelika, rudarstva i čeličnih giganata.

„To je veliki skok za zemlju, u čijem glavnom gradu se u samom centru još uvek nalaze ruine posle bombardovanja 1999. godine“, konstatovao je From.

Citira i navode premijerke da će u narednom periodu Srbija čak 100 miliona evra investirati u infrastrukturu i start-ap preduzeća.

Digitalizacija je, piše dalje From, za Brnabićevu način da se zemlja više približi Evropskoj uniji, i kao primer naveo izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, čime će se stati na put korupciji.

„Postupak izdavanja građevinskih dozvola uvek je bio postupak koji najviše podleže korupciji. Elektronsko sprovođenje postupka, u kome ponuđači moraju elektronskim putem da predaju svoju ponudu, tome će stati na put“, prenosi From reči premijerke.

Pišući o Islandu i Estoniji, From navodi da je Estonija kompletno digitalizovana i da je stigla do cilja, do kojeg mnogi žele da dođu. Tako Estonci danas 99 odsto svih građanskih poslova s javnim službama mogu da završe iz svoje dnevne sobe.

Navodi i reči estonskog premijera da ta zemlja ima i probleme sa sajber napadima, ali da građani imaju poverenje u sistem.

U tekstu se navodi da je lakše sprovesti digitalizaciju u zemlji sa onoliko stanovnika koliko ih živi u jednom osrednjem nemačkom gradu, ali i da na Islandu 95 odsto stanovništva ima širokopojasnu mrežu, dok broj start-ap preduzeća raste.

Navodi se i da treba voditi računa o tome da sistem bude bezbedan, o čemu brine i islandska premijerka Katrin Jakopsdotir.

„Moramo da vodimo računa o internet bezbednosti, kako bismo mogli da se odbranimo. Svako, ko ima mogućnosti, može da umrtvi bolnice u zemlji, a to je rizično. Što više digitalizacije imate, to više morate da ulažete u bezbednost“, navodi njene reči From.

Ukazuje u tekstu i da nisu svi građani otvoreni prema davanju svojih podataka elektronskim putem, te da se u samoj Nemačkoj na to gleda s velikom rezervom od strane zaštitnika podataka.

Zato je, saglasni su premijeri, potrebna transparentna javna uprava, elektronska sigurnost, kako bi građani bili sigurni da su im podaci zaštićeni, a bezbednost na internet zaštićena, kao i ona u saobraćaju.

„Tri zemlje, tri puta i jedna veoma zanimljiva teza islandske premijerka da su se nekada lična dokumenta i podaci čuvali u kancelarijama državne uprave i lekarskim ordinacijama, ali da to nije bilo bezbednije“, zaključio je From.

