Srbija može da iskoreni apatridiju za nekoliko godina

BEOGRAD – Srbija je ostvarila napredak u oblasti sprečavanja apatridije i smanjenja broja lica bez državljanstva i mogla bi u potpunosti da iskoreni tu pojavu za nekoliko godina, zaključeno je danas na konferenciji UNHCR-a.

Na skupu je iznet i podatak da je broj lica izloženih riziku od apatridije u Srbiji smanjen za 43 dosto u periodu od 2010. do 2015. godine, zahvaljujući dobroj saradnji državnih ograna, UNHCR-a i civilnog društva.

„Vlasti su uložile veliki napor u rešavanju ovog pitanja i Srbija je sposobna do 2020. godine eliminiše apatridiju. To se ne može reći za sve zemlje uregionu, niti globalno, a UNHCR može da vam pomogne da se taj cilj postigne i mislim da nam je on na dohvat ruke“, rekao je šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Fridrih Šoder.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je postignut napredak u ostvarivanju prava Romske nacionalne manjine, za šta je Srbija pohvaljena kao primer dobre prakse.

Kako je rekao, ustanovljeni su modeli za rešavanje raznih problema sa kojima se Romi suočavaju, poput upisa u matične knjige, rešavanje statusa državljanstva, određivanje ličnog imena, prebivališta, izdavanje lične karte…

Ružić je istakao da je unapređen normativni okvir, navodeći kao primer Zakon o vanparničnom postupku, čime je unapređen upis u matične knjige rođenih.

Smanjen je broj lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih, a svako lice rođeno na teritoriji Srbije mora biti upisano u nju, podvukao je ministar.

„Iako smo pohvaljeni kao primer rešavanja ličnog statusa Roma i Romkinja, važno je da se sada fokusiramo na veću zaposlenost te manjinske zajednice, za šta, takođe, imamo dobar normativni okvir“, rekao je Ružić.

Zamenik Zaštitnika građana Robert Sepi primetio je da ta institucija poslednjih godina nema veliki broj pritužbi koje se tiču pravne nevidljivosti i da je taj broj sveden na statističku grešku.

Oficir za vezu Regionalnog predstavništva UNHCR-a za jugoistočnu Evopru Mario Pavlović izneo je podatak da u Evropi danas ima oko 500.000 osoba koje su potpuno pravno nevidljive, a procene su da se u regionu, zemljama bivše Jugoslavije i Albaniji, otprilike 5.000 osoba nalazi u takvoj situaciji.

„Da li je to veliki ili mali broj – svaka osoba koja se nađe u takvoj situaciji je previše“, primetio je Pavlović.

On je dodao da su države uvidele značaj suzbijanja apatridije, jer je i njima u interesu da ljudi bez državljanstva nema.

„Srbija, kao što je vodeća u pregovorima u pridruživanju EU i u ostaviranju globalnih ciljeva održivog razvoja Agende 2030, može da postigne i taj cilj“, rekao je Pavlović.

Konferencija je bila posvećena obeležavanju četiri godine globalne kampanje za okončavanje apatridije, koja je pokrenuta 2014. godine, na 60. godišnjicu Konvencije UN o statusu lica bez državljanstva iz 1945. godine.

Ljudima koji nemaju državljanstvo često nije dozvoljeno da pohađaju školu, idu kod lekara, zaposle se, otvore račun u banci, kupe kuću…

Po procenama UNHCR-a u svetu danas najamanje 10 miliona ljudi živi bez državljanstva.

(Tanjug)