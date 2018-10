Srbija može da računa na podršku Mađarske u EI

BEOGRAD – Srbija tehnički ima pripremljeno sedam novih poglavlja za otvaranje, obavestila je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ministra za inostrane poslove i trgovinu Mađarske Petera Sijarta, koji je rekao da se Mađarska zalaže da Srbija do kraja godine otvori svih sedam poglavlja.

Ministar Joksimović je zahvalila Sijartu na podršci koju Mađarska pruža Srbiji na njenom evropskom putu, i istakla da s ozbirom na trenutnu atomosferu u EU, koja, kaže, nije naklonjena politici proširenja, realno je očekivati da Srbija otvori tri ili četiri poglavlja do kraja godine.

„Mislim da je moj kolega Sijarto zaista optimističan kad kaže da možemo da otvorimo svih sedam poglavlja. Ja sam realna, jer znam da taj predizborni ambijent u EU nije baš naklonjen proširenju, tako da mi realno možemo da očekujemo da tri ili četiri poglavlja otvorimo do kraja godine“, rekla je Joksimović.

Istakla je da Srbija ima dobru komunikaciju sa Mađarskom kada je reč o evropskom putu Srbije, i da je podrška Mađarske u tom smislu „iskrena, bez kalkulacije i licemerja“.

„Podrška je upravo onakva kakva i treba da bude između pravih, dobrih suseda, a kakvi poslednjih godina Mađarska i Srbija zaista jesu, pre svega zahvaljujući uloženim naporima i dobroj volji premijera Orbana i našeg predsednika Vučića“, rekla je Joksimović novinarima nakon sastanka sa Sijartom.

Navela je da je to pravi oblik saradnje između zemalja koje žele da unaprede svoje odnose, „bez ikakvih posrednika i regionalnih formata“ i izrazila nadu da će ti odnosi ubuduće biti ne samo sačuvani, već i unapređeni i u ekonomskom, političkom i kulturnom smislu.

„Mađarska je članica EU i mnogo nam znači njihova podrška i mislim da su oni jedni od najglasnijih oko toga da treba podržati otvaranje poglavlja, jer otvaranje poglavlja ne sme da postane samo po sebi cilj, pravi cilj je zatvaranje poglavlja. A ako pričamo o proširenju i kredibilnoj politici proširenja onda zaista moramo da uđemo u reformski proces u punom kapacitetu, a toga nema bez otvaranja poglavlja“, ukazala je Joksimović.

S toga, kaže ona, Srbija očekuje da do kraja austrijskog predsedavanja, odnosno do kraja godine, otvori što više poglavlja, a da je realno očekivati tri.

Otvaranje poglavlja, dodaje ona, dalo bi kredibilitet politici proširenja, koja je, podseća, toliko najavljivana ove godine.

„Realno očekujemo tri poglavlja, ali naravno videćemo da li će izveštaj o tome gde se stiglo sa reformama u oblasti poglavlja 23 i 24, na kojima smo mnogo toga uradili, i da li će to biti dovoljno da neke države članice donesu odluku i o većem broju poglavlja koji može biti otvoren“, navela je Joksimović.

Primećuje da atmosfera u EU „nije baš sjajna“ kada je u pitanju proširenje, ne samo kada je Srbija u pitanju, već gledajući politiku proširenja generalno.

„To ne sme da nas frustrira, mi moramo da radimo svoj posao zbog naših građana i budemo strpljivi“, naglasila je Joksimović.

Podvukla je da Srbija u Mađarskoj ima prijatelja kada je politika proširenja u pitanju, i istakla da Mađarska u tom smislu pruža i tehničku podršku u procesu evropskih integracija kroz eksperte koje delegira u naš pregovarački tim.

S druge strane, poručuje ona, Srbija i Mađarska imaju i dobru prekograničnu saradnju vezanu za projekte koji su od interesa za pogranične opštine.

Podsetila je da su ove godine Orban i Vučić otvorili obnovljenu Sinagogu u Subotici, čime je pokazano, kaže Joksimović, da Srbija i Mađarska žele da sarađuju u svim oblastima.

Govoreći o dijalogu između Beograda i Prištine, Joksimović smatra da bi taj proces dobio kredibilitet mora da bude poštovan od obe strane.

„Beograd je pokazao da je svoje obaveze poštovao, dok Priština nije uradila ono što je bila obaveza. Da bi proces mogao da se nastavi i da bi imao kredibilan nastavak neophodno je da svi ispune svoje obaveze, među kojima je i EU koja je garant Briselskog sporazuma“, podvukla je Joksimović.

Ona je zahvalila Mađarskoj i Sijartu na podršci koju godinama pružaju Srbiji na evropskom putu i istakla da to Srbija zna da ceni i da će učiniti sve da status mađarske i svih drugih nacionalnih manjina u Srbiji bude još bolji, iako je i sada iznad evropskih standarda.

Ministar inostranih poslova i trgovine Peter Sijarto potvrdio je ministru Joksimović da Srbija može da računa na podršku Mađarske u evropskim integracijama.

Navodi da za to ima više razloga, jedan od njih je ekonomske prirode, jer je, kaže, ritam ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu veći nego sto je inače u Evropi, kao i da su za veću konkuretnost ovog dela Evrope integracije jako bitne, jer utiču na ekonomski rast.

„Naša podršku ima i jednu stranu koja je bezbednosnog karaktera, jer mi smatramo da Srbija ima kljucnu ulogu u bezbednosti na Zapadnom Balkanu, tako da ako Srbija ima stabilan i brz rast i razvoj, onda to važi za ceo region“, ukazao je Sijarto.

Ta bezbednost je posebno važna sada, kada se, ističe, ponovo aktiviraju migracioni putevi, a to potvrđuju i slike koje nam upravo dolaze sa bosanske i hrvatske granice.

Sijarto je pohvalio izmene i dopune Zakona o nacionalnim manjinama i istakao da je Srbija zemlja koja u širem regionu pruža najjača prava mađarskoj zajednici, kao i ostalim zajednicama.

Istakao je da se Mađarska zalaže za to da Srbija u decembru otvori sva poglavlja koja su već tehnički pripremljenih, i dodao da ga je Joksimović obavestila da Srbija ima sedam takvih poglavlja.

„Mi se zalažemo za to da se svih sedam poglavlja otvore na sledećem sastanku EU. To bi značilo da bi do kraja godine Srbija imala 21 otvoreno poglavlje“, ukazao je Sijarto.

Navodi da posle austrijskog predsedavanja, sledi predsedavanje Rumunije koja je, ističe, na strani proširivanja EU i izrazio nadu da će Srbija otvoriti sva preostala poglavlja u toku sledeće godine.

Istakao je i da je Mađarska produžila mandat na još godinu dana mađarskom ekspertu koji je pridruženi član i koji pomaže u pripremama za ulazak Srbije u EU.

S obzirom da je Mađarska zainteresovana za stabilnost na Zapadnom Balkanu, navodi da Mađarska želi da se dijalog između Beograda i Prištine završi uspešno i da će doći do rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane.

