Srbija ne može da da više od onoga što su njeni interesi

BEOGRAD – Srbija treba da stremi ka boljim odnosima sa SAD, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić , ali i ukazao da Amerika treba da razume da Srbija ne može da pruži više od onoga što su njeni interesi.

„Nadam se i verujem da će Amerika poštovati, respektovati suverenitet, nezavisnost i slobodu srpskog naroda i srpske države, baš onako kako mi cenimo slobodu, snagu i nezavisnost SAD“, rekao je predsednik Vučić na otvaranju izložbe „Kralljevina Srbija i Sjedinjene Američke Države“ u Arhivu Srbije.

Izrazio je i nadu da ćemo jedni druge jednako da poštujemo i da Amerika poštuje Srbiju baš onako kako Srbija poštuje Ameriku.

Srbija, kaže, želi prijateljstva i partnerstva u miru, i da zajedno sa SAD stvaramo nove Tesle i Pupine.

Vučić je, primetivši da je danas važan dan u istoriji Srbije, ocenio da su naši odnosi sa SAD višeslojni i višeznačni, a da mi kao mali narod treba da težimo što boljim odnosima sa ovom najvećom silom.

„Treba da pokušamo da dobijemo najviše što možemo za zemlju i narod, a trudimo se da izgubimo najmanje što mora u tim odnosima“, istakao je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, danas u Srbiji svako zna kakvi su nam bili prethodnih 30 godina odnosi sa SAD.

„To su bile teške godine, godine u kojima smo se oko malo čega po vitalnim strateškim pitanjima saglašavali. Ali, 30 godina ne čini istoriju srpskog i američkog naroda“, poručio je on.

Zahvaljujući trudu Arhiva Srbije imamo priliku, rekao je, da vidimo značajna dokumenta, citate, kopije telegrama, koje su beležile našu istoriju i ukazuju sa koliko poštovanja smo se obraćali jedni drugima, i kako je jedan mali narod uspevao da bude partner tako velikoj i važnoj sili kao što su SAD.

Rekao je da bi pomenuo nekog ko nije deo izložbe, ali je važan deo istorije u odnosu dve zemlje, Stiva Tešića, koji je rekao da je krivac kojeg upoznaš uvek manje kriv od onoga kojeg nisi upoznao.

„Možda posle tih 100 godina upoznajemo i prestanemo da budemo jedni drugima krivi za sve. Za sve da budemo krivi, teško i ne sme da opstane“, podvukao je Vučić dodajući da je to važan i dugačak proces.

„Mi i vi volimo da neko bude kriv. Lakše je da ga kaznimo u vašem slučaju, a da ga mrzimo u našem. Od Linkolna, Ruzvelata, Kenedija učili smo važnu lekciju odgovornosti, izbegavanju izgovora. Danas ima ljudi u nasosj zemlji koji ne žele da za sve nedaće krive Ameriku, niti očekuju ništa više od onoga što mogu SAD da daju. Očekujemo od SAD da dobro razume da Srbija ne može da da i pruži više od onoga što su njeni interesi“, naglasio je Vučić.

On je istakao da su SAD velika zemlja, najbolji primer da možeš i moraš sam, da nema kukanja i pravdanja, dodajući da takvu Srbiju, samosvesnu, željnu uspeha, oslobođenju izgovora, bez jadikovanja i opravdanja želimo da izgradimo, a SAD može da pomogne time, kao što je počela da radi, da nas čuje, ne one koji kukaju, već one koji argumentovano zastupaju legitimne interese.

„Ne treba nikog da proglašavamo za večnog neprijatelja, pogotovo ne zemlju koja je bila u stanju da primi najbolje od nas, Teslu, kojem bi neki da promene rod, Pupina i druge. Ta razmena najboljih je osnovni recept za odnose SAD i Srbije. Naši mladi naučnici su tamo, njihovi investitori ovde. Politika je, u svemu tome, neretko i višak, osim kada je svesna da je sva veličina u sposobnosti da ne greši, već da ume da ispravlja. Mi našu u odnosima sa SAD ispravljamo, bez potrebe za reciprocitetom. Šta će oni sa svojim, pitanje je za njih“, rekao je on.

Naglasio je da ne želimo da bilo koji rat bude povod i razlog za prijateljstvo, podsećajući da smo bili saveznici u Drugom svetskom ratu, što je istorija koju poštujemo i cenimo, te smo zahvalni saveznicima i braći po oružju.

„Hoćemo danas prijateljstvo i partenerstvo u miru, da zajedno stvaramo Tesle i Pupine. Da nas to veliko more, sva carstva među nas, ne razdvajaju, već da budu spona koja nas približava. Da krivce ostavimo istoriji, jer oni za budućnost nisu potrebni. Pozdraljam svaki novi dan u odnosima Srbije i Amerike“, rekao je Vučić.

Istakao je važnost Arhiva kao ustanove za svaku zemlju, kao i dokumenata koji se u njemu nalaze, a koja treba da budu što vidljivija i pristupačnija našoj deci, kako bi iz prošlosti mogli da izvuku pouke za bududćnost.

Predsednik Srbije posebno je zahvalio američkom ambasadoru i ljudima iz ambasade te zemlje na divnim spotovima koje su o Srbiji napravili, uz nadu da će i oni pomoći u orijentisanju naše budućnosti, a ne da se samo govori o prethodnih 30 goidna odnosa dve zemlje.

Dodao je i da se nada da će američka zastava biti iznad Bele kuće, baš kao srpska iznad Andrićevog venca, ali kada god to bude potrebno da srpska bude u Beloj kući, a američka u Andrićevom vencu.

