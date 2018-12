Srbija pokazala „crvenu liniju“ — najgori scenario može da pokrene samo Amerika (video)

Sagovornici emisije „Sputnjik intervju“ profesor dr Ilija Kajtez i advokat Goran Petronijević ostavljaju mogućnost da vojska Kosova ipak neće biti formirana, ali naglašavaju da Vojska Srbije mora da bude spremna i za taj najgori scenario.

Poruku generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga da je protiv namere Prištine da formira vojsku, penzionisani pukovnik i profesor Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Ilija Kajtez vidi kao potez činovnika koji pokušava da zvuči više kao Evropljanin, jer je svestan da je EU na toj temi doživela diplomatski poraz.

On smatra da će prištinski zvaničnici poslušati sve što im kažu nalogodavci iz Amerike, a da Beograd mora da bude spreman na svaki scenario.

„Srbija bi trebalo da preduzme diplomatsku ofanzivu u kojoj će pokušati da objasni čelnicima zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova da je u njihovom interesu da zaštite međunarodno pravo“, rekao je Kajtez.

Komentarišući molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića ambasadorima Kine, Rusije i Amerike i jasnu reakciju i osudu Prištine iz Moskve, Kajtez je rekao da je to bilo i očekivano, jer je Rusija nama najbliža i da je prirodno da ona najtransparentnije reaguje.

On objašnjava da to što Peking još nije reagovao može da se objasni i kroz istočnjačku mudrost: „Daleka voda vatru ne gasi“. Kina ima svoje prioritete, na našoj strani je, ali joj nismo u užem vidokrugu, dok SAD, kao velesila, nemaju potrebu da se brzo izjašnjavaju za neke regionalne probleme.

„Predsednik Tramp je pre svega biznismen, pa to daje nadu da ne želi da gradi imidž ratnika i da neće pokretati ratove. Njega jako pritiskaju jastrebovi, ali je Americi potrebna Srbija i BiH, Kosovo već imaju i nije im najuputnije da ponove grešku iz 1999. godine“, ocenjuje naš sagovornik.

Advokat Goran Petronijević ističe da na prilike na Balkanu sve više utiču geopolitički odnosi u svetu.

On tvrdi da zabrana ulaska srpskim košarkašima i zameniku direktora kancelarije za KiM Dušanu Kozarevu na Kosmet pokazuje da su Albanci ohrabreni i instruisani od svojih saveznika da, što bi narod rekao, „lupajući mečki u rešeto“ Srbiju iznuruju i igraju igru nerava kako bi Beograd napravio pogrešan potez.

„Ne verujem u regionalni pakt protiv Srbije, ali verujem u ozbiljan pritisak Vašingtona na svoje saveznike da na različite načine pritiskaju našu zemlju. Više se 1999. godina neće ponoviti, nema otvorenog sukoba NATO-a i Srbije, da se ljudi ne plaše, ali treba da strahujemo od regionalnih sukoba. Na njih mi ne možemo da utičemo i za njih treba da se pripremamo, da nas ne zateknu nespremne“, rekao je Petronijević.

Ilija Kajtez kaže da je Srbija danas u vojnom smislu daleko nadmoćnija od snaga kosovskih Albanaca, ali niko u Beogradu i u Vojsci Srbije ne razmišlja da ćemo imati sukob sa njima.

„Snage Albanaca mogu da budu prethodnica, a treba razmišljati o tome da li će se i u kojoj meri uključiti NATO ili policijske snage na Kosovu. Crvena linija koja je rečena svima u svetu jeste da Srbija mora da spreči pokušaj etničkog čišćenja Srba na Kosovu“, precizirao je Kajtez.

On naglašava da je Vojska Srbije, ne dao Bog, spremna i na tu najgoru opciju. Povodom mogućnosti internacionalizacije sukoba i ponavljanja Sirije Kajtez ističe da to nije u rukama naših političara, već onih koji taj sukob i režiraju, a to je Vašington.

Ukoliko Priština silom želi da uđe na sever Kosova i da izvrši etničko čišćenje preostalih Srba, njima za to faktički ne treba vojska, jer već imaju bezbednosne snage koje samo treba da se formalizuju u vojsku, kaže Petronijević.

„Smatram da Priština nema snage da krene i da pokušava da izbegne direktnu konfrontaciju, ali da sve vreme prave pravnu obilaznicu za legitiman izlazak na granicu i zaposedanje određenih tačaka kao što je jezero Gazivode“, zaključuje Petronijević.

(Sputnjik)