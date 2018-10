Srbija pređe izveštaj GRECO 31. oktobra

BEOGRAD – Srbija će Grupi država za borbu protiv korpupcije (GRECO) Saveta Evrope u sredu predati izveštaj o napretku koji će sadržati rezultate po pitanju preporuka koje su se, između ostalog, odnosile na zakon o lobiranju, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, izjavio je večeras državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić,

„Srbija će 31. oktobra podneti novi ižveštaj GRECO o ispunjenosti 13 preporuka koje se odnose na borbu protiv korupcije i Grupu izvestiti o napreku na tom polju“, rekao je Ilić za Tanjug i posebno istakao da su se brojne preporuke odnosile na pitanje pravosuđa, odnosno ustavnih promena, a da je upravo Venecijanska komisija, koja je takođe telo Saveta Evrope, dala pozitivno mišljenje na nacrt promena Ustava.

Prema njegovim rečima, Srbija je, takođe, izradila Nacrt zakona o lobiranju što je bila preoporura GRECO, a koji se nalazi u skupštniskoj proceduri.

Ilić je dodao da je upravo to bila jedna od neispunjenih šest preporuka, dok se ostalih pet ticalo Ustava.

„Srbija je od eksperata GRECO dobila mišljenje na Zakon o agenciji za bortbu protiv korupcije, tako da ćemo ispuniti sve prepokuke koje nam je dao GRECO ekspert. Visoki savet sudstva i Državno veće tužialca, oba ta tela su se potrudila da ispune zadate preporuke, što će biti prezentovano u našem narednom izveštaju“, rekao je državni sekretar.

On je podsetio da to što će Srbija 31. podneti izveštaj, ne znači da će i 1. novembra dobiti ocenu. „Novu ocenu bi mogli da dobijemo za nekoliko meseci“, rekao je Ilić.

Predsednik GRECO, hrvatski sudija Marin Mrčela, izjavio je ranije danas za TV N1 da je u izveštaju za Srbiju u maju ove godine ocenjeno da je nazadovala u borbi protiv korupcije, jer je od 13 preporuka koje je dobila, sedam ispunila delimično, a šest nije uopšte.

