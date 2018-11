Srbiji stalo da se otkriju ubice Ivanovića, ali prave. . .

BEOGRAD – Za Srbiju je od ključnog značaja da se otkriju ubice Olivera Ivanovića, ali one koji su stvarne ubice, a one koji koje bi neko želeo da vidi kao ubice, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje KRIK-a da li će srpsko tužilaštvo, koje sarađuje sa prištinskim, izdati nalog za hapšenje Milana Radojičića i da li se on nalazi u centralnoj Srbiji, Vučić je rekao da je bilo pokušaja njegovog hapšenja i da je Priština pažljivo motrila gde se on nalazi i znala u kom trenutku je prešao „onaj granični prelaz, koji su uspostavili Jeremić, Stefanović Đilas i ostali, na Jarinju“.

„Tačno su imali dojavu kada se pojavio u Kosovskoj Mitrovici i zato su krenuli da ga uhapse“, rekao je Vučić govoreći o jutrošnjoj akciji kosovske policije u Kosovskoj Mitrovici.

„Oni su sve znali i oni tačno znaju da se on i dalje nalazi na teritoriji KIM“, rekao je i dodao da pokušaj hapšenja Radojičića ima veze sa ciljevima Prištine o kojima je večeras opširno govorio.

„Ništa po tom pitanju nismo dobili“, rekao je Vučić na pitanje da li će srpsko tužilaštvo izdati nalog za hapšenje na osnovu dogovorene saradnje sa prištinskim tužilaštvom u istrazi ubistva Olivera Ivanovića.

Kaže da je naše tužilaštvo za organizovani kriminal dobilo samo zamolnicu da se ispita Saša Janković.

„Mi smo ispitali Sašu Jankovića. U ponedeljak će ta ‘izuzetna’ saznanja da se dostave Prištini i mi ćemo tu našu saradnju da nastavimo. Za nas je od ključnog značaja da otkrijemo ubice Olivera Ivanovića, ali one koji su stavrne ubice, a ne one koje biste vi želeli da vidite kao ubice ili one koji bismo mi želeli da vidimo kao ubice“, rekoa je Vučić.

(Tanjug)