Šreder: Srbiji je mesto u EU, Priština da ukine takse

BEOGRAD – Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder izjavio je da je realno da Srbija 2025. godine uđe u Evropsku uniju, i dodao da će Priština kad-tad morati da ukine takse na robu iz centralne Srbije, što je i preduslov da se dve strane vrate za pregovarački sto.

„Apsolutno mislim da je uvođenje pomenutih kaznenih tarifa loša stvar. Mislim da će one biti ukinute i to nije moje lično mišljenje, nego mišljenje i Evropske unije i ostalih zemalja da će to morati kad tad da se učini“, rekao je Šreder za „Blic“.

Šreder, koji je u poseti Srbiji, tokom koje će se sastati sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sa kojim će razgovarati o ekonomskim i političkim prilikama u Srbiji, rekao je i da ne može da se izjašnjava o vremenskim okvirima kada bi sporazum Beograda i Prištine mogao da bude postignut.

Kako je rekao, dijalog je „inače krenuo dobrim tokom“, međutim, to je onda prekinuto uvođenjem taksi i „nadam se da će kada one budu ukinute moći da se postigne određeni sporazum čije smo naznake već čuli na početku pregovora“.

Govoreći o evropskim integracijama Srbije, Šreder je rekao da je „prilično realno“ očekivati pristupanje pre 2025. godine budući da su brojna pregovaračka poglavlja otvorena u međuvremenu i da je postignut određeni napredak u pregovorima.

„Ali isto tako treba reći da postoje određene teškoće koje još nisu prevaziđene. No imajući u vidu da je i sam predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker izneo taj datum, godinu 2025, mislim da je onda prilično realno očekivati da Srbija do tada postane punopravna članica EU. Preduslov je da Srbija učini sve sa svoje strane da do toga dođe“, rekao je Šreder.

Upitan da prokomentariše ekonomske prilike u Srbiji Šreder je rekao da optimistički gleda na budućnost Srbije i da je imao priliku da razgovara sa nemačkim preduzećima koja posluju u Srbiji i koja su veoma zadovoljna.

„Dobro se osećaju u Srbiji, zapošljavaju dobre radnike, zatiču kadrove koji su veoma kvalifikovani. U međuvremenu su došli i do granica svojih kapaciteta i već moraju da ih šire“, rekao je Šreder.

On je dodao i da treba istaći i dobru ocenu MMF-a koji je ocenio da su investicioni uslovi jako dobri, a ekoniomski okviri unapređeni.

Šreder je kazao i da kao prvi ekonomski izazov vidi konkurentnost, koja je, po njemu, bolan proces zbog koga je potrebno stalno prilagođavanje, dok kao drugi izazov vidi digitalizaciju industrije koja će dovesti i do velikih promena u zapošljavanju i broju zaposlenih i nezaposlenih.

„Zašto? Jer će biti potrebne prekvalifikacije za novi način rada. Međutim vi ste tu jako dobri. Imate veoma dobru kvalifikovanu radnu snagu, imate odlične akademije i fakultete i vidim da će Srbija veoma dobro da prođe“, rekao je Šreder.

Upitan šta misli o odnosu Srbije prema Rusiji Šreder je kazao da razume da postoji tradicionalno prijateljstvo Rusije i Srbije, ali i da je „apsolutno protiv sankcija“ uvedenih Rusiji, kao i da ne bi trebalo stavljati Srbiju pred dilemu – ili da postane članica EU ili da ostane prijatelj Rusiji.

„Mislim da je i jedno i drugo moguće. Sankcije Rusiji treba ukinuti, postepeno ili odmah, ali što pre. Između ostalog i sama Nemačka i nemački narod, kao i srpski, želi da bude član EU i da ostane prijatelj sa Rusijom“, rekao je bivši nemački kancelar.

Odgovarajući na pitanje šta misli o protestima opozicije u Srbiji on je kazao da ne može da oceni unutrašnju situaciju u Srbiji, ali da građani imaju demokratska prava, među kojima je i ono da protestuju.

Kako je rekao, on ne može da oceni da li se te demonstracije odvijaju imajući u vidu neki politički koncept ili ne, zbog čega to rade, ali da građani imaju pravo da iskažu svoje mišljenje.

(Tanjug)