Srpska zastava u rezidenciji SAD

BEOGRAD – Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić podigli su danas srpsku zastavu u rezidenciji američkog ambasadora i na taj način obeležili stogodišnjicu „Dana Srbije u SAD“, kada se srpska zastava zavijorila na Beloj kući u Vašingtonu.

Dačić je na svečanosti u rezidenciji američkog ambasadora rekao da SAD u Srbiji imaju pouzdanog partnera i da smo dužni da prevaziđemo negativno nasleđe nedavne prošlosti i ostvarimo punu saradnju zasnovanu na zajedničkim vrednostima i uzajamnom interesu Srbije i SAD.

„Tačno na današnji dan pre stotinu godina saopštenje američkog predsednika Vudroa Vilsona pročitano je u crkvama širom zemlje i objavljeno u svim uticajnim dnevnim novinama. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država izrazio je divljenje ‘odvažnom srpskom narodu’, čijim herojskim delima je bio dirnut. ‘Zbog ljubavi prema slobodi“, govorio je, ‘Srbi su krenuli u borbu protiv znatno nadmoćnijeg neprijatelja’ „, podsetio je Dačić.

Srpska zastava se tada u čast našeg odvažnog naroda vijorila na Beloj kući, ali i na svim američkim javnim institucijama.

Dačić je naveo i da se upravo vratio iz Vašingtona, gde je u Kongresu SAD-a takođe prisustvovao proslavi ovog jubileja.

„Američka i srpska prestonica, zajedno su se prisetile istorijskog savezništva naša dva naroda, ali što je još važnije, zajedno smo utrli put daljem razvijanju naših partnerskih odnosa.

Kako kaže Dačić, naši preci su se zajednički borili za iste vrednosti i u to ime su položili svoje živote.

„Ratovi se ne smeju ponoviti i zbog toga se Republika Srbija zalaže za ostvarivanje regionalnog mira i stabilnosti, ulažući napore kako bi postala deo ujedinjene, demokratske Evrope i zbog toga nam je pozitivna dinamika bilateralnih odnosa sa SAD-om na vrhu spoljnopolitičkih prioriteta“, poručio je on.

Posebno cenimo podršku koju je Amerika do sada pružala našim naporima u ostvarivanju svih pomenutih ciljeva i nadam se da će to činiti ubuduće, dodao je on.

Ambasador Kajl Skat je rekao da simboličnim podizanjem srpske zastave želi da pokaže posvećenost Amerike partnerstvu, baš kao što je i nekadašnji predsednik SAD Vudro Vilson to učinio pre sto godina.

Skat je rekao da zastava predstavlja mnogo više od tkanine u boji i da je izuzetno jak simbol koji predstavlja državu i njen narod.

„Ovakva vrsta simboličnog izražavanja poštovanja prema drugoj državi i narodu dogodila se samo dva puta u istoriji SAD. Podizanje srpske zastave bio je prvi slučaj u američkoj istoriji da je predsednik odlučio da na takav način izrazi poštovanje prema nekom narodu. To se desilo samo još jednom – 1920. godine kada se Francuska zastava vijorila nad Belom kućom“, rekao je on.

Dodao je da događaji koji su se desili pre sto godina pokazuju jake veze između naroda dve zemlje i da je Vilson 1918. godine poslao snažnu poruku solidarnosti i naklonosti.

„Zahvaljujući bliskom, ličnom prijateljstvu predsednika Vilsona i Mihajla Pupina, on je dobro razumeo sa čim se srpski narod suočavao tokom teških godina rata i želeo je da oda počast njima i njihovoj posvećenosti našoj zajedničkoj borbi za slobodu i nezavisnost“, rekao je Skat.

On je zahvalio na inicijativi da jedan bulevar u Beogradu nosi ime predsednika Vudroa Vilsona.

