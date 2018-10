SRS: Uvesti naknadu za treće i svako naredno dete u Novom Sadu

Srpska radikalna stranka je danas saopštila da pokreće inicijativu i apeluje na vlast u Novom Sadu da se, u okviru mera populacione politike, uvede posebna naknada za porodice u kojima se rodi treće i svako naredno dete na teritoriji grada Novog Sada.

Radikali navode da Novi Sad, kao grad sa najvećim budžetom po glavi stanovnika u Republici Srbiji, ima finansijski potencijal i mogućnost da dodatno stimuliše populacionu politiku i pomogne višečlane porodice.

„Posle sramne i skandalozne odluke Igora Mirovića, kojom je ukinuta naknada za treće dete na teritoriji AP Vojvodine, mi srpski radikali smo mišljenja da bi bilo dragoceno da Novi Sad pokaže političku mudrost i zrelost, uvodjenjem posebne, lokalne naknade porodicama u kojima se rodi treće i svako naredno dete“, izjavio je na današnjoj konferenciji za medije Djuradj Jakšić, predsednik Odborničke grupe „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka u Skupštini Grada Novog Sada.

Jakšić je rekao, da SRS ne želi da licitara sa visinom iznosa ove naknade i vremenskim okvirom na koji bi se odnosila, jer to zavisi od raspoloživih sredstava u budžetu.

On je naveo da SRS traži da se prilikom projektovanja budžeta za narednu godinu, planiraju i sredstva za dodatne mere u okviru populacione politike.

„Novi Sad je jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema problema sa finansiranjem. Naprotiv, svake godine grad iskazuje suficit u budžetu koji se meri milijardama. Novi Sad je oduvek bio lider medju lokalnim samoupravama po pitanju finansijske podrške porodicama sa decom. Srpska radikalna stranka je mišljenja da ulaganje u populacionu politiku ima suštinski, kapitalni karakter i zbog toga je važno dodatno stimulisati višečlane porodice, kojima je, nerazumnom odlukom i samovoljom Igora Mirovića, to pravo ukinuto na pokrajinskom nivou. Očekivati da se Mirović urazumi je gubljenje vremena, jer je on jedva dočekao da ukine naknadu za treće dete. Poput Beograda, koji je nadavno ustanovio posebnu naknadu za porodice u kojima se rodi treće dete i Novi Sad treba da uvede naknadu za treće i svako naredno dete“, istakao je Jakšić.

U SRS ističu da je potrebno povećati iznose koji se na godišnjem nivou izdvajaju za vantelesnu oplodnju, jer, nažalost, sve veći broj parova ima problem da dobije potomstvo.

Jakšić je naveo da „bela kuga hara čitavom Srbijom, a da Vojvodina prednjači u izrazito negativnom prirodnom priraštaju“.

„Srpska radikalna stranka insistira i na tome da se povećaju sredstva za vantelesnu oplodnju na teritoriji grada Novog Sada. Dodatnim stimulativnim merama u okviru populacione politike pomoći će se višečlanim porodicama i onima koji imaju problem da ostvare roditeljstvo“, zaključio je Jakšić.

(Beta)