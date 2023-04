SSP: Približavanje EU skraćuje trajanje ovoj vlasti, zato ona i vodi antievropsku kampanju

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas naglasio je danas da približavanje Evropskoj uniji (EU) skraćuje vlast Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i zato vlast svakodnevno sprovodi antievropsku kampanju.

On je, na predstavljaju programa stranke „Pravac Evropa“, rekao da „nije pitanje gde Srbija treba da bude već hoćemo li da to uradimo ili ne, jer o prednostima EU ne može da se polemiše, to su činjenice“.

„Pogledajte Crnu Goru, približila se EU, u njoj je najgledanija televizija profesionalna, takođe najčitaniji portal i novine. U Crnoj Gori nije bilo ni Hepija ni Pinka, nema tabloida i u takvoj situaciji su izbori zaista izbori i može da dođe do promene vlasti“, rekao je Đilas.

On je naveo da je „naš režim prekinuo put ka EU jer mu ne odgovara da imamo slobodno pravosuđe, slobodne medije, da se poštuju ljudska prava“ i naglasio da je SSP ponudio građanima kako da se promeni (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić i ovaj režim.

„Izašli smo pred njih sa programom, idejom. Srbija u EU do 2030. to možemo. Ne zbog EU nego je nama važno da imamo dovoljno lekara, učitelja, da ljudi ne odlaze odavde“, rekao je Đilas.

On je naveo i da je „skoro svako u ovaj sali poslednjih godina, kad emocije malo prorade, bio jako ljut na političare iz EU zbog podrške Vučiću i stabilokratiji“.

„Te su emocije opravdane, ali kad se vratimo u racionalnost ne postoji druga opcija i drugi put, ni druga mogućnost da se Srbija razvija nego kao deo kontinenta na kojem živimo“, naglasio je Đilas.

Šefica odborničke grupe koalicije Ujedinjeni u skupštini Beograda i predsednica gradskog odbora SSP Mila Popović poručila je da se novi izbori u Beogradu, od kojih vlast beži, neophodni da se smeni „antievropski gradonačelnik Aleksandar Šapić i zaustavi betoniranje grada i njegovog duha“.

„Za ovu vlast je Beograd partijski plen, želimo grad u skladu sa potrebama građana, a ne režimskih investitora“, rekla je Popović, navodeći da je gradska vlast nelegitimna, jer je na beogradskim izborima 70.000 ljudi više glasalo protiv vlasti od onih koji su glasali za vlast, „čiji odbornici podržavaju bahatost i korupciju“.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je istakao da, uprkos tome što se stalno govori da je pred Srbijom težak izbor – između Zapada i Istoka, zapravo je „izbor jasan i lak“ jer ljudi žele standard i ambijent kakav je u EU.

„Tražimo ovde partnere u onima koji dele naše vrednosti. Po nekim pitanjima nema kompormisa. Nema ga kad je reč o ljudskim pravima, da li treba ići u EU“, naglasio je Grbović, navodeći da će Srbija ući u EU, uspravno i ne moleći nikoga.

(Beta)

