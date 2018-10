ST: Dva bivša i jedan aktuelni ministar pred hapšenjem

BEOGRAD – Srpska policija i tužilaštvo već mesecima istražuju veliki broj sadašnjih i bivših funkcionera čija se hapšenja očekuju do kraja godine, piše „Srpski telegraf“.

„Među onima koji čekaju lisice su za sada viđena čak tri ministra – jedan je iz ove vlasti i on će iza rešetaka da završi jer je prebacio budžetska sredstva na račune povezanih firmi, dok su druga dva iz perioda vlasti Demokratske stranke“, piše list pozivajući se na neimenovani izvor.

„Za jednog ministra iz vlade Mirka Cvetkovića pojavo se svedok-saradnik koji je pod imenom i prezimenom naveo da mu je on tražio da namešta tendere za rekonstrukciju pojedinih objekata. Postoje dokazi da su cene višestruko naduvane i da šteta prelazi nekoliko miliona evra. Uz tog ministra, putem zatvora poći će i direktor građevinske firme s kojom su izvodili malverzacije“, navodi taj izvor.

Drugi član vlade iz vremena demokrata je takođe zloupotrebljavao budžetska sredstva i nenamenski prebacivao novac koji nije pravdan valjanom dokumentacijom, kaže izvor i dodaje da postoje čvrsti dokazi da su pare izvlačili i potom delili i ulagali u nekretnine, piše ST.

Pored nekoliko državnih činovnika i funkcionera na različcitim nivoima vlasti, pašće četiri direktora državnih firmi i šest predsednika opština, piše list.

„Među tim direktorima jedan je aktuelan, a često se u javnosti predstavlja kao jako uspešan. I on će biti baš veliko iznenađenje. Tako da zastićenih faktički neće biti bez obzira na to što je on, kao i mnogi koji su pod istragom, članovi SNS“, ističe izvor „Srpskog telegrafa“.

Od predsednika opština, kako kaže, najveći „kapitalac“ biće onaj koji je sinonim za divlju gradnju, koji otvoreno gradi bez dozvole i kod kojeg je dosije prilično obiman te je već godinama pod istragom Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Izvor lista ocenjuje i da nije nimalo slučajno ono što je predsednik Aleksandar Vučić izgovorio nedavno na otvorenom delu sednice Glavnog odbora SNS.

„Bila je to jasna poruka i nekim kadrovima naprdnjaka, ali i svima onima sa strane koji su punili džepove pozivajući se na Vučića i SNS. Tokom dogovora o ovoj akciji predsednik je doslovce rekao: ‘Onaj ko se pozove na mene, ako je krao, prvi neka bude uhapšen'“, rekao je izvor „Srpskog telegrafa“.

(Tanjug)