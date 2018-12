Šta će se desiti 17. januara?

BEOGRAD – Ja ću 17. januara primiti Putina, a razmišljam samo o tome šta mogu da učinim za građane Srbije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom navoda da opozicija planira da 17. januara u Parizu formira vladu u senci.

„Tog dana primam Putina, imam važnija posla. Ali, ta ‘senka’ će im ostati duboka, bilo je takvih pokušaja i pre i svi su ostali u senci. Nemam ništa protiv njihove sednice, ali razmišljam samo o rezultatima i šta da uradimo za građane“, kaže Vučić.

Povodom prepiske glumaca Sergeja Trifunovića i Miloša Bikovića o protestima na Tviteru i komentara da je Biković stao na njegovu stranu, Vučić kaže:

„Biković nije stao na moju stranu, on neretko kritikuje vlast. On je samo jedan razuman, racionalan i odgovoran mlad čovek. Morate to da shvatite – ljudi koji žive u uskom krugu su sve histeričniji, jer ih je sve manje. Oni to znaju, u Lučanima su dobili tri puta manje glasova od Velimira Ilića i Boška Obradovića na prethodnim izborima“.

„Sam Obradović je imao 40 odsto više glasova nego sada svi oni zajedno. Ljudi nisu glupi. Nisu političari tu da budu uvek i doveka, već da bi bili svakodnevno podložni sudu javnosti“, rekao je Vučić.

On je podsetio i da je pet protesta inicijative „Ne davimo Beograd“ bilo masovnije od sva tri protesta opozicije održana prethodne tri subote.

„Ali, to niko ne sme da kaže danas, jer tamo nije bilo Đilasa, ne smeju istinu da saopšte sami sebi, sebe obmanjuju“, kaže Vučić.

