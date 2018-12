Šta povezuje Nadu iz Lučana i Jelenu iz Niša?

BEOGRAD – Dve žene, Nada Jovanović iz Lučana i Jelena Đorđević iz Niša, našle su se poslednjih dana u fokusu javnosti – prva, jer je pre nekoliko dana napadnuta u svom mestu, a druga zbog pretnji fizičkim napadom, a oba slučaja se, na ovaj ili onaj način, vezuju za Pokret Dveri.

I Nada i Jelena su inače politički aktivne, a napadi odnosno pretnje na njih, osim što su dospeli u medije, još nemaju pravosudni epilog.

List Kurir je juče preneo da je na Jelenu Đorđević iz Niša, nekadašnju funkcionerku Dveri, planiran napad u vreme dok je bila šef niškog odbora tog pokreta.

Navode da je niško Tužilaštvo dobilo saznanja da je njoj bila ugrožena bezbednost i da se spremao fizički napad na nju i njenog supruga, a jedan od motiva koji se istražuje je i da li je možda pretnje dobila zbog političkog delovanja i stavova koje je zastupala.

„Đorđevićevoj je prećeno, upozoravali su je telefonskim putem da bi ‘svašta moglo da joj se dogodi“ i da se dobro pazi kad izađe iz kuće. Poručeno joj je da bi neko na ulici mogao da je pljune, da je opsuje, pa čak i da bi neko mogao da je polomi od batina“, navodi izvor lista iz niškog tužilaštva.

List dodaje i da je nekadašnja čelnica Dveri u Nišu dobila preteće i uvredljive poruke i preko društvenih mreža.

Jelena u izjavi za Kurir tvrdi da je razlog pretnji, zbog kojih ne prestaje da strahuje za život članova svoje porodice, bila njena odluka da napusti Dveri, ali da zadrži mandat.

Navela je da je odluku da napusti pokret prvo saopštila Bošku Obradoviću, telefonom.

„Bio je besan. Rekao mi je da to neće tako proći, ali je meni najviše izazvala strah recenica koju je izgovorio u slušalicu: ‘Očekuj narednih dana posetu, a kada ideš ulicom, počni da se osvrćeš’. Osetila sam strah, nisam znala u kom pravcu ide pretnja“, rekla je ona za Kurir.

Kako kaže, nedugo zatim usledio je „medijski linč“.

„Stizale su svakakvi komentari i uvrede, vrlo vulgarne. Sve je to poticalo od članstva pokreta Dveri, pošto su bili besni i razočarani zbog mog odlaska. To im je bio veliki gubitak”, navela je ona.

Kako je ispričala, slučajno se saznala šta joj je bilo spremano i to od osobe koju je, kako tvrdi, Obradović angažovao da je prebije.

“U septembru sam naišla na saborca iz Dveri, ne bih iznosila javno njegovo ime, ako želi, to može on da uradi. Video me je i zamolio da nasamo porazgovaramo. Videlo se na njemu da se zbog nečega kaje. Osetila sam teret koji nosi, želeo je da ga olakša. Priznao mi je da je od Boška Obradovića dobio konkretne smernice: adresu moje kuće da me prate i da fizički nasrnu na mene. Da me prebiju. On je lično nekoliko dana pratio moje kretanje”, rekla je ona.

Iako je sve bilo spremno da dobije batine, sticajem srećnih okolnosti, kaže, prošla je fizicki nepovređena, jer je ta osoba odustala od naloga, kada ju je video da šeta sa decom.

“Neko sam ko zastupa trecih pravac u politici, ko govori i protiv opozicije i protiv vlasti. Kritikujem loše stvari i sa jedne i sa druge strane… Ako je neko zarad jednog odbornickog mandata bio spreman da prebije i fizički nasrne na ženu, šta onda dalje da pričamo”, upitala je ona.

Kako prenosi taj list, Jelena Đorđević je u Dverima od sredine 2015. bila predsednica Gradskog odbora, a sada je u Zavetnicima.

Pre dva dana, 5. decembra, u Lučanima je napadnuta Nada Jovanović (64), aktivistkinja SNS-a, koja je prijavila da ju je u ulazu stambene zgrade u lice udario nepoznati muškarac, dok je u poštanske sandučiće ubacivala propagandni materijal, pred lokalne izbore 16. decembra.

Njena stranka osudila je napad kao politički motivisan i zatražila da se što pre otkriju počinioni.

„Građani su na delu videli kako, nakon najotvorenijih brutalnih pretnji nasiljem i poziva na prebijanje žena, silovanje i vešanje od strane pripadnika Saveza za Srbiju, na čelu sa Đilsom, Jeremićem, Obradovićem i ostalima, slede i najmonstruozniji fizički napadi na političke neistomišljenike“, istakli su u saopštenju.

Boško Obadović, predsednik pokreta Dveri, tvrdi danas da je Nadu Jovanović navodno udario jedan naprednjak, iz jedne od struja te stranke, koju predvodi Radoš Milovanović, direktor namenske industrije „Milan Blagojević“.

Obradović navodi da mu optužbe na račun Dveri i Saveza za Srbiju za ovaj incident deluju kao deo „neke režije“, s ciljem diskreditacije protesta koje organizuje opozicija.

(Tanjug)