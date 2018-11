Šta se krije iza ideje o evropskoj vojsci?

BEOGRAD – Ideja o stvaranju evropske vojske nije nova, ali se, posle nedavne izjave francuskog predsednika Emanuela Makrona da je Evropi „potrebna prava vojska“, ponovo našla u fokusu javnosti.

Čemu uopšte „evropska vojska“ pored NATO snaga, da li bi evropska vojska dovela u pitanje opstanak NATO u sadašnjem formatu ili bi čak bila zamena za severnoatlantsku alijansu na tlu Starog kontinenta, pitanja su na koje još nema odgovora.

Kao što se ne zna ni da li te iudeje imaju neke veze sa sve većim pritiskom SAD na evropske partnere da povećaju sredstva za NATO.

Analitičari smatraju da će se buduća slika NATO ili buduća slika evropske vojske svakako definisati u odnosima između SAD i EU.

Takođe, ukazuju na još neke momente, koje treba imati u vidu.

Tako predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić smatra da je ideja francuskog predsednika Makrona motivisana realnim bezbednosnim problemima Evrope – od migrantskog talasa, organizovanog kriminala i terorizma, potrebe za boljim čuvanjem evropskih granica, ali i zategnutih odnosa sa SAD, odakle često stižu i uvredljive izjave na račun EU i evropskih zemalja.

„Postavlja se pitanje, imajući u vidu pritisak SAD da se povećaju kontribucije za NATO, zašto Evropa onda sopstvena bezbednosna pitanja ne bi pokušala u većoj meri da rešava sama“, rekla je Minić za Tanjug.

Makron, kaže Minić, nema punu podršku Nemačke, o njegovoj ideji nema konsenzusa ni u Francuskoj.

„Zanimljiva je, međutim, izjava ruskog predsednika Vladimira Putina da on podržava stvaranje evropske vojske“, ukazuje Minić.

Mnogo je aktera u toj priči, takođe navodi Minić i dodaje da treba sačekati da se vidi u kom pravcu će se razvijati ideja stvaranja zajedničke vojske koja bi mogla da dovede u pitanje opstanak NATO u sadašnjem formatu.

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da Makron tu ideju promoviše u okviru njegovog projekta stvaranja jake EU.

Takva EU bi imala elemente federalne organizacije, a podrazumeva, kaže Radić, i vojsku, koja treba da bude „cement stvaranja snažne državne formacije“.

On smatra da bi eventualna vojska EU bila mnogo važnija kao politički oslonac, nego kao projekat koji treba da radi na nekom konkretnom odbrambenom zadatku u ovom momentu, jer ne vidi da je unija direktno ugrožena konvencionalnim oružanim sukobima spolja.

Radić kaže da se postavlja i pitanje kakvu budućnost može da ima NATO, ako Amerikanci zaista smatraju da najviše doprinose.

„Prve rekacije Trampa su bile vrlo jasne, opet je bilo priče samo o novcu. On kao da ne može da se izdigne iz uloge biznismena i da shvati da države funkcionišu drugačije, da postoje ideje koje nadilaze novac“, kaže Radić i napominje da je Tramp prvo otvorio pitanje novca, a ne gubitka američkog uticaja.

U ovom trenutku, smatra Radić, Evropa ne može bez NATO, ali Makronova ideja se zasniva na tome da na bazi onoga što je sada NATO može da se stvori neka druga organizacija.

„Za sad je to još uvek tajna, da li bi to bila formula SAD i evropske članice NATO objedinjene kroz jednu novu organizaciju oružanih snaga EU ili je reč o nečemu što bi dugoročno bilo supsticija za NATO. To je već pitanje na koje je nemoguće dati odgovor u ovom trenutku“, kaže Radić.

Ideja evropske vojske, uveren je, nije projekat koji vodi raspadu NATO.

„Savez je EU poteban. Oni ga već imaju kroz NATO, a temeljno pitanje je zapravo kakav će biti odnos između SAD i EU. Tu će se zapravo definisati buduća slika NATO ili buduća slika evropske vojske“, navodi Radić.

Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Tanjug da je Evropa dosta glasno rekla da je evropska vojska potrebna zbog zaštite i odbrane evropskih interesa, ne samo od Rusije i Kine, već i od SAD.

Vuletić smatra da Evropa želi da se emancipuje i u bezbednosnom smislu u odnosu na SAD, a posebno interesantnim okarakterisao je reakcije predsednika Rusije i SAD na takvu ideju.

„Za Rusiju je dobra vest da čuje da postoji pukotina u NATO paktu zbog čega je Putin pozdravio i podržao Makronovu izjavu. S druge strane, Tramp je podsetio da uloga NATO-a, kao američkog odbrambenog kišobrana Evrope, ima određenu cenu“, kaže Vuletić.

To što je Makron izrazio nedvosmislenu želju za evropskom vojskom, prema Vuletićevim rečima, ne znači da će se to i dogoditi, ali sugeriše u kom će pravcu ići Evropa.

(Tanjug)