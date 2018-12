Stabilna ekonomija i uređen sistem ključ za povratak mladih

BEOGRAD 27.decembra (Tanjug) – Stabilan ekonomski razvoj, uređen sistem i bolja komunikacija države sa dijasporom preduslovi su za povratak obrazovanih i uspešnih mladih ljudi iz inostranstva u Srbiju, smatraju učesnici konferencije „Talenti na okupu 1.0“, čiji će domaćih sutra u Beogradu biti premijerka Ana Brnabić.

Konferencija će okupiti oko 200 mladih koji rade ili završavaju studije u inostranstvu, kao i povratnike koji uspešno posluju u Srbiji, a koji će na poziv predsednice vlade razgovarati o tome šta zajedno mogu da urade da se odliv mozgova iz Srbije pretvori u cirkulciju mladih.

Ključna tema skupa je kako kreirati ambijent da se mladi i obrazovani, koji odu u inostranstvo, posle određenog vremena vrate u svoju zemlju i prenesu stečeno znanje i iskustvo.

Jedan od učesnika konferencije biće i Ivan Brkljač, izvršni direktor projekta „Mokrin haus“, koji se nakon devet godina školovanja i rada u Švajcarkoj, Španiji, Londonu i Budimpešti, vratio u Srbiju.

On u izjavi za Tanjug uoči skupa ističe da je stabilna ekonomska situacija ključna za povratak naših ljudi, ali i uređen sistem u državnoj upravi.

„To je veoma važno za one koji su navikli da žive u uređenim zemljama kako bi se po povratku lakše uklopili u naš sistem“, kaže Brkljač.

Navodi da je za povratnike veoma stresno suočavanje sa komplikovanom birokratijom u Srbiji i nizom administrativnih prepreka, ali veruje da se to može urediti i tako olakšati povratak onima koji žele da se vrate u svoju zemlju.

„Naravno da je to proces koji traje, ali to može da se promeni. Mnogim povratnicima su glavna prepreka bile komplikovane procedure sa administracijom, od samog preseljenja do prebacivanja imovine stečene u inostranstvu“, navodi Brkljač.

Primećuje da treba poboljšati i komunikaciju same države sa dijasporom i kao dobar primer izdvaja Izrael koji, kako kaže, vrlo vešto koristi svoju veliku dijasporu da bi se pospešio rast i razvoj izraelskih startap kompanija.

„Mnogi u našoj dijaspori žele odnos sa maticom, ali ne postoji strukturno uspostavljen sistem komunikacije. Kada bi postojao direktniji kontakt države i dijaspore, ne samo kroz ambasade, rezultat bi bio mnogo bolji“, smatra Brkljač koji se vratio u Srbiju sa uverenjem da pripada ovdašnjem kulturnom kontekstu.

„Srbija nije ni najbolja ni najgora zemlja, ali svi zajedno treba da radimo na tome da bude bolje. Verujem da se treba boriti za ono do čega vam je stalo, ako imate priliku da se vratite i doprinesete da vašem neposrednom okruženju, pa i državi bude bolje, treba da se vratite. To je razlog zašto sam se ja vratio“, kaže Brkljač.

Na konferenciji učestvuje i Miloš Čitaković iz organizacije „Serbian Entrepeneurs“, koju je 2016.godine u San Francisku osnovala grupa startap preduzetnika poreklom iz Srbije, a koja danas, kako kaže, predstavlja most između startap zajednice u Srbiji i srpskih kompanija po svetu.

Organizacija je okupila naše obrazovane i uspešne ljude u inostranstvu – osnivače startap kompanija, preduzetnike, inženjere i investitore iz SAD, kasnije i iz celog sveta, sa ciljem da se kreira mini startap sistem preduzetnika iz Srbije kako bi sarađivali i međusobno pomagali jedni drugima.

„Pokušavamo da pomognemo startap zajednici u Srbiji budući da imamo članove koji su na uticajnim pozicijama u velikim kompanijama. Tako smo doveli Google Play Store u Srbiju i danas postoji mogućnost postavljanja aplikacija na srpskoj verziji, a omogućili smo startapima iz Srbije da odu na San Francisku na nekoliko nedelja i da uče od najboljih u biznisu“, ispričao je Čitaković.

Takođe, Serbian Entrepeneurs pomaže uspešnim kompanijama iz Srbije da se pojave na inostranim tržištima i spaja naše preduzetnike iz sveta sa startap zajednicom u Srbiji kako bi im preneli svoja iskustva.

„Radimo na tome da okupimo obrazovane i mlade u inostranstvu i povežemo ih sa ljudima u Srbiji, kao i da se taj spoj što više ojača. Ima naših ljudi koji otvaraju kompanije u Srbiji, provode određeno vreme ovde i u SAD, a to je međukorak ka konačnom povratku“, kaže Čitaković.

