Stamatović: Nisam opasan za Srbiju kako tvrdi SNS

Predsednik Zdrave Srbije (ZS) Milan Stamatović izjavio je danas da „nije opasan za Srbiju“, kako su ocenili funkcioneri Srpske napredne stranke, već da se jasno protivi poklanjaju Kosova.

„Naprednjake je očigledno zabolelo što je ZS deo fronta zdravih nacionalnih i gradjanskih snaga koje smatraju da niko osim gradjana Srbije, pa čak ni samodržac Vučić (Aleksandar), nije suveren i vlastan da NATO okupatorima i koalicionim prijateljima Tačiju (Hašim) i Haradinaju (Ramušu) poklanja 17 odsto srpske državne teritorije“, naveo je Stamatović u saopštenju.

On je to kazao, reagujući na izjavu člana Glavnog odbora SNS Dušana Kozareva koji je sinoć ocenio da javni nastupi Stamatovića pokazuju koliko je važno da se „neozbiljni i neodgovorni ljudi voljom gradjana drže podalje od važnih državnih funkcija i visoke politike“.

Stamatović je tim povodom istakao, da je takvom izjavom počeo „lov“ na njega, samo zato što je kritikovao predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića zbog najava da će Srbija učestvovati na samitu EU u Bugarskoj.

On je istakao da je funkcionere SNS „zabolelo“ i to što traži od patrijarha Irineja da se sedište Srpske pravoslavne crkve vrati u Peć, ali i to što je pozvao Ustavni sud da sudi po Dušanovom zakoniku.

Prema njegovim rečima, citirao je delove Dušanovog zakonika oslanjajući se na činjenicu da je najveći srpski vladar štitio narod i od vlastite potencijalne samovolje.

Kozarev je juče istakao da se „srećom po Stamatovića“, srpsko zakonodavstvo neće vraćati na drakonske kaznene mere iz Dušanovog zakonika, jer bi to za mnoge, pa i Stamatovića, bilo veoma bolno.

(Beta)