Stanković: Cilj Prištine je „albanska oluja“

BEOGRAD – Nove mere Prištine o kojima se spekuliše u medijima – ukidanje platnog prometa, zabrana ulaska funkcionera na KiM, isticanje simbola Kosova na sevru, zabrana srpskih tablica… imaju za cilj da se Srbi na KiM učine bespomoćnim i da razmišljaju o napuštanju Kosova, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

On je u izjavi za Tanjug rekao da su najavljenje mere način da se postigne „neka vrsta albanske oluje“ kroz ekonomsko-administrativne mere.

„Ove mere idu ka rušenju osnovnih civilizacijskih tekovina savremene Evrope – sloboda kretanja robe, kapitala i ljudi uz mogućnost da ljudi budu finansirani od svoje države“, naveo je Stanković.

Kako kaže, budući da uvođenje taksi od 100 odsto nije sprečeno i da su određeni međunarodni faktori, pre svega zapadni sponzori kosovske nezavisnosti, na uvođenje te mere ćutali, to može da dodatno ohrabri Prištinu da izvrši još veći pritisak na zvanični Beograd i Srbe na KiM.

„Mere koje se sada najavljuju su jedan veliki korak unazad kada je reč o dijalogu i one su zlokobne, jer je cilj da se Srbi učine bespomoćnim, da se stvori jedno osećanje egzistencijalnog straha među stanovništvom ne bi li oni u što većem broju razmišljali o napuštanju Kosova“, rekao je on.

Sprovedene i najavljenje mere Prištine imaju dve krajnja cilja, da Srbija prizna nezavisnost KiM i da život Srba na KiM učini nemogućim.

„Albanci znaju da Srbija neće priznati nezavisnost, a drugi cilj je da se Kosovo postepeno, ali neopozivo prazni od Srba čime se obesmišljava svaka vrsta razgovora između Beograda i Prištine, jer onda kada Kosovo postane maltene etnički čisto svi pregovori gube smisao“, ističe on.

Nabavka novih blindiranih oklopnih vozila, takođe je deo pritisaka Prištine i deo plana da se naprave kosovske bezbednosne snage čija se tehnička sposobnost jača.

„Cilj je da se KPS transformiše u vojne jedinice. Nabavka vozila je značajna tehnički, ali još više simbolički, jer je to jedna u nizu zloslutnih poruka za one Srbe koji žive na KiM i takođe jedna vrsta provokacije međunarodne zajednice koja je navodno zainteresovana za razgovor“, kaže on.

On navodi da je nabavka blindiranih borbenih vozila i to što ih je 24 stiglo u Prištinu, provokacija za zvanični Beograd kome su, u velikoj meri, ruke vezane budući da Kumanovski sporazum sprečava direktno uključivanje srpskih bezbednosnih snaga u političke i bezbednosne neprilike na KiM.

