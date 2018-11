Stefanović: Besmisleno da Gašić ima veze sa napadačima

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović odbacio je danas kao besmislene i neracionalne tvrdnje opozicionog Saveza za Srbiju da su osumnjičeni za napad na Borka Stefanovića u Kruševcu povezani sa šefom BIA Bratislavom Gašićem.

„Ne znam kakve veze ti napadači mogu da imaju sa Bratislavom Gasićem. Sva trojica su iz kriminogene sredine. Radi se o M. Ž. (1988) D.G. (1987) i M.Š. (1980) iz Kruševca”, rekao je Stefanović.

Ministar je na konferenciji za novinare rekao da se u trenutku napada na Borka Stefanovića, u neposrednoj blizini mesne zajednice u kojoj je planirana tribina Saveza za Srbiju, nalazio policajac koji je takođe zadobio udarce, jer se telom postavio između lidera Levice Srbije i napadača.

Policaja je, prema Stefanovićevim rečima, prepoznao napadače i zahvaljujući njegovom prisustvo MUP je brzo reagovao i uhapasio osumnjičene.

“Kad pogledate to kao činjenicu, zar vam se ne čini potpuno besmislena tvrdnja da je onda to organizvala neka služba ili Bata Gašić. Potpuno neracionalno”, rekao je Stefanović.

Zbog istrage koja je u toku ministar nije mogao da daje preciznije informacije, ali je rekao da će ona pokazati okolnosti i motive zbog kojih se napad dogodio.

“Ali za razliku od svih kada je Ranko Panić ubijen, jer je drugačije mislio od tadašnje vlasti koju su činili Tadić, Jeremić, Đilas, šest godina nije ni bilo istrage za ubistvo, niti je koga interesovalo. Mi smo počinioce uhapsili za dva sata. To pokazuje suštinsku razliku između njih i nas”, rekao je Stefanović.

On je najoštrije osudio napad na Borka Stefanovića.

“Ne želim da umanjim napad na Borka Stefanovića, osuđujem ga najoštrije, ali samo podsećam da to što svakog dana govore u medijimaiI to što izgovaraju rečenice mržnje samo da bi se dočepali vlasti i fotelje, nije dobro za društvo, pogotovo ne za ljude koji tvrde za sebe da hoće da se bore protiv nasilja u društvu. To je najgore licemerje”, rekao je Stefanović.

Ministar je pohvalio kruševačku policiju za brzu reakciju, navodeći i da je osumnjičenima određen pritvor.

“Država je uradila svoj posao maksimalno brzo, promptno je reagovala, uhapsila pocnioce i poslala poruku da nasilje nije dozovljeno. Očekujem da će tuzilastvo tražiti oštre kazne”, rekao je on.

Stefanović je kazao i da je problem to što neki ljudi iz političkog spektra iz Saveza za Srbiju pokušavaju da jednom jako lošom kapmanjom kapitalizuju svoju političku dobit na osnovu nečega gde je država pokazala da može efikasno da reaguje.

Kada se govori o jeziku mržnje, upravo su oni, dodaje Stefanović, pozivali na silovanje premijerke, govorili da političke protivnike treba streljati, prebijali su novinare.

“Ja sam na to upozoravao, oni su tada ćutali i okretail glavu. Kada je ubijen Ranko Panić niko nije rekao ni reč, a najviše boli što ni danas neće da kažu nijednu reč o tome”, rekao je ministar.

Stefanović, koji je i disoki funkcioner SNS, kazao je da SNS ne želi da bude isti kao oni koji pozivaju na mržnju.

(Tanjug)