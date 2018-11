Stefanović: Bezbednosna situacija na KiM je složena

BEOGRAD – Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji je složena, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodaje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije neprijatelj Albanaca koji žive na KiM, već onih koji žele da proteraju i ubiju Srbe koji žive u južnoj pokrajini.

Komentarisući izjavu brata Ramuša Haradinaja da je ubijao Srbe i „da mu je žao što ih nije ubio više“, ali i to što se u prištinskim medijima Vučić etiketiran kao najveći neprijatelj nezavisnosti Kosova i da se sprema haos na mostu na Ibru na Dan albanske zastave, Stefanović kaže da je to sve već poznato i da je situacija složena.

„Predsednik nije neprijatelj Albanaca, oni žive na teritoriji naše zemlje na KiM. Aleksandar Vučić jeste neprijatelj onih ljudi koji misle da pitanje Srba na KiM mogu rešiti tako što će da ih proteraju ili ubiju, da im uzme organe. Oni koji tako misle su naši naprijatelji“, naglasio je Stefanović za TV Pink.

On je dodao da se predsednik trudi da zaštiti prava Srba, jer su oni danas ugroženi na KiM, da se bori za njihovu bezbednost, sigurnost, pravo da rade, za njihov život.

„To što Kadri Veselji crta Vučiću metu na čelu to nije prvi put da radi. On to radi da prikrije mnoge stvari koji njima ne idu na ruku. Njima u međunarodnoj zajednici ne ide kako su zamislili“, dodao je ministar.

(Tanjug)