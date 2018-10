Stefanović: Borićemo se da tzv Kosovo ne bude deo Interpola

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će tokom naredne nedelje intenzivirati aktivnosti na polju borbe da samoproglašeno Kosovo ne postane član Interpola i ponovio da ne postoji nijedan pravni argument da bude deo te međunarodne policijske organizacije.

On je rekao da takozvano Kosovo ne sme da bude deo Interpola jer bi u tom slučaju došlo do politizacije organizacije, a to takođe ne bi dovelo ni do ozbiljnijeg povećanja borbe protiv kriminala.

„Mislim da postoji dobra šansa da se snažno borimo i ima da se borimo do poslednjeg momenta. Srbija će uložiti svaki napor i energiju, odnosno cela Vlada Srbije da dođemo do dobrih rezultata“, rekao je Stefanović za TV Prva.

On je rekao da će naredne nedelje imati više susreta sa ministrima i visokim zvaničnicima iz sveta po tom pitanju i preneti naše argumente.

„Direktno u nameri da to prenesem, a i moje kolege će takođe imati susrete sa drugim zvaničnicima i ambasadorima u Beogradu, uputili smo više pisama članicama Interpola. Ne mislim da jednim pismom kod nekih članica možemo da promenimo tok, ali možda kod nekih hoćemo, jer postoje zemlje kojima je veoma stalo do međunarodnog javnog prava i koje se zalažu da profesionalne policijske organizacije ne budu političke u kojima će neko podizati poternice samo zato što treba da proganja neke Srbe“, rekao je ministar.

Stefanović kaže da postoji veliki broj zemalja koje nisu potkupljive i koje pravdu i borbu protiv kriminala posmatraju u profesionalnim okvirima.

„Uveren sam da ako u policijskoj organizaciji budu želeli da poštuju pravo i sopstvene propise, Srbija ima šansu da pobedi i da pokaže da je ono za šta se zalazye ispravno“, rekao je Stefanović.

(Tanjug)